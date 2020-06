Bayreuth: Stadtbusverkehr – Zahlreiche Umleitungen durch Großbaustelle in St. Johannis

Am 29. Juni beginnen die Bauarbeiten rund um den neuen Kreisel in St. Johannis, weswegen es im Busverkehr der Stadtwerke Bayreuth zu mehreren Änderungen kommt.

Bayreuth – St. Johannis bekommt einen großen Kreisel, was ab dem 29. Juni bis voraussichtlich Ende Oktober für zahlreiche Änderungen im Fahrplan des Stadtbusverkehrs der Stadtwerke Bayreuth führt. Am stärksten betroffen ist die Linie 303 Seulbitz: Hier entfallen die Haltestellen ‚Königsbergstraße‘, ‚Wilhelminenaue‘, ‚St. Johannis‘, ‚Ochsenhut‘, ‚Eremitage Parkplatz‘ und ‚Eremitage‘. Die Haltestelle ‚Wilhelminenaue‘ wird von der Linie 302 St. Johannis angefahren.

Auch die Linie 302 St. Johannis kann einige Haltestellen durch die Bauarbeiten nicht mehr erreichen: Von Montag bis Freitag sind das die Haltestellen ‚Colmdorf‘, ‚Rollwenzelei‘, ‚Eremitage Parkplatz‘, ‚Eremitage‘ und ‚Ochsenhut‘. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen erreichen die Busse der Linie 302 die Haltestellen ‚Eremitage Parkplatz‘, ‚Eremitage‘ und ‚Ochsenhut‘ nicht mehr. Die Spätlinie 322 St. Johannis kann in diesem Zeitraum die Haltestellen ‚Ochsenhut‘, ‚Eremitage Parkplatz‘ und ‚Eremitage‘ nicht mehr anfahren. Alle, die auf dieser Spätlinie in Richtung ZOH fahren wollen, müssen bereits stadtauswärts zusteigen.

„Uns ist klar, dass vor allem ältere Menschen, die sonst an den Haltestellen Ochsenhut und Eremitage zugestiegen sind, nur schwer den 400 Meter langen Fußweg zur Haltestelle St. Johannis zurücklegen können, von wo aus die Linie 302 in Richtung ZOH und umgekehrt fährt“, sagt Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth. „Deswegen bieten wir während der Bauarbeiten ein Anruf-Linien-Taxi im Stundentakt an den Haltestellen Ochsenhut und Eremitage an.“ Bestellt werden müsse es unter der Nummer 0921 20208 mindestens eine halbe Stunde vor Abfahrt. Weitere Infos sind unter stadtwerke-bayreuth.de zu finden.

