Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 26.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Donnerstagmittag entwendete ein etwa 25-jähriger Mann, ca. 185 cm groß, mit einer Wunde am linken Schienbein, in einem Geschäft in der Forchheimer Straße einen USB-Stick für 1 Euro. Der Langfinger schubst dann eine Verkäuferin von sich weg und konnte flüchten.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. In der Promenadestraße stießen am Donnerstagmittag kurz nach 12.00 Uhr eine Radfahrerin und ein Longboard-Fahrer zusammen, weil die Frau das Verbot der Einfahrt missachtete. Der Longboard-Fahrer gestikulierte hierbei mit den Armen und blieb an ihrem Kopf und an der Brille hängen, weshalb sich die Radlerin leicht verletzte.

Unfallfluchten

BAMBERG. Zwischen dem 15. und 20. Juni diesen Jahres wurde im Stadtteil Gaustadt in der Jungkreutstraße die Mauer eines Wohnanwesens von einem Unbekannten angefahren und Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub, weshalb die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise entgegen nimmt.

BAMBERG. Im Kaspar-Zeuß-Weg wurde zwischen Mittwoch- und Donnerstagfrüh die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten Mercedes angefahren. Hier richtete der flüchtige Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro an.

BAMBERG. In der Neuerbstraße wurde im Laufe des Mittwochs, zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr, ein grauer BMW an der Heckstoßstange angefahren. Hier richtete der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro an.

BAMBERG. Am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr wurde am Heinrichsdamm, auf einem Parkplatz ein weißer Audi A 1 an der hinteren linken Stoßstange angefahren. Der Unfallverursacher, der hier Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet hatte, konnte auch hier unerkannt flüchten.

32-Jähriger hatte Joint einstecken

BAMBERG. Während einer Personenkontrolle am Freitagfrüh kurz vor 01.00 Uhr fanden Polizeibeamte bei einem 32-jährigen Mann in seiner Jacke einen Joint. Der Mann wollte das Rauschgift zwar vor den Beamten verstecken, was ihm aber nicht gelang. Der Joint wurde sichergestellt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Vorfahrt missachtet

HIRSCHAID. Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Kreuzung Elmbergstraße ereignete. Ein 44-jähriger VW-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 62-jährigen Mercedes-Fahrerin. Die schwer verletzten Fahrzeugführer wurden ins Klinikum Bamberg eingeliefert, die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

Kradfahrer nach Sturz leicht verletzt

HEILIGENSTADT. Im Kurvenbereich der Kreisstraße BA 11 geriet am Donnerstagnachmittag ein 20-Jähriger mit seinem Zweirad ins Rutschen und stürzte. Dabei zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen

FRENSDORF. Die Kreisstraße BA 22 in Richtung Vorra befuhr Montagabend ein 53-jähriger VW-Fahrer und überholte eine vor ihm fahrende 20-jährige Pkw-Fahrerin. Beim Überholvorgang geriet der VW-Cabriolet-Fahrer in das linke Bankett, zog danach stark nach rechts, fuhr mit dem Pkw in ein Feld und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Mit schweren Verletzungen musste der 53-Jährige ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Geparkten Pkw beschädigt

PRIESENDORF. Gegen das rechte Fahrzeugheck eines in der Schindsgasse geparkten schwarzen Pkw Seat/Leon stieß in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrer mit Alkohol

BUTTENHEIM. In eine Verkehrskontrolle geriet Freitag, gegen 1.15 Uhr, im Gewerbepark ein 25-jähriger Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 0,66 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

TROSDORF. Kurz nach Mitternacht geriet am Freitag ein 53-jähriger Renault-Fahrer in der Industriestraße in eine Polizeikontrolle. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,66 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Bußgeldanzeige, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot ist die Folge.

Sonstiges

RATTELSDORF. Weil er vor der Schule in Rattelsdorf heimlich fotografiert und dabei womöglich auch ankommende Eltern und Schulkinder abgelichtet hatte, erweckte ein unbekannter Mann am Donnerstagmorgen die Aufmerksamkeit eines Familienvaters. Noch bevor der Familienvater den Unbekannten ansprechen und befragen konnte, war dieser in unbekannte Richtung weitergegangen.

Richtigerweise meldete der Mann seine Beobachtung der Schulleitung und der Polizei. Aufgrund der Angaben des Mitteilers wird davon ausgegangen, dass der unbekannte ältere Herr womöglich die Verkehrssituation um die Schule und Baustelle dokumentieren wollte. Einzelne Schulkinder oder in Richtung Schule habe der Mann nicht fotografiert. Der Mann ist ca. 65 Jahre alt und hat kurze, graue Haare und ein westeuropäisches Aussehen. Um den Vorfall aufklären zu können bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land den unbekannten Fotografen sich unter 0951/9129-310 zu melden.

MEMMELSDORF. Geklärt werden konnte zwischenzeitlich das Ansprechen eines 6-jährigen Mädchens Ende Mai in Memmelsdorf. Eine ältere Dame hatte das Kind angesprochen und ein Fahrrad angeboten. Auf Ansprache der Mutter gab sie an, nur ein Fahrrad loswerden zu wollen. Die Frau meldete sich zwischenzeitlich nach einem Hinweis aus der Verwandtschaft bei der Polizei und gab glaubhaft an, beim Aufräumen im Keller ein Kinderfahrrad gefunden zu haben. Da es zum Wegwerfen zu schade war, wollte sie es verschenken.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Angeleinten Hund überfahren und geflüchtet

Speichersdorf. Am Montag, den 22. Juni, gegen 21:00 Uhr, überfuhr der Fahrer eines dunklen BMW auf der B 22 bei Speichersdorf einen angeleinten Hund, der noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Hundebesitzer überquerte mit seinem Hund gerade die B 22, als sich aus Richtung Speichersdorf der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit näherte. Der Fahrzeugführer bremste zwar noch ab, erfasste jedoch den angeleinten Mischlingshund. Ohne anzuhalten und sich um den Hundebesitzer und seinen Hund zu kümmern flüchtete der dunkle BMW in Richtung Seybothenreuth. Der Hundebesitzer hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land ermittelt wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt und bittet unter der Telefonnummer 0921/506-2230 um Hinweise. Eventuell ist der Unfallflüchtige vor oder nach dem Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen bzw. können Mitteilungen zu einem an der Front beschädigten schwarzen BMW gemacht werden.

Drogenfahrt und Drogenfund

SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Unter Drogeneinfluss war Donnerstagnacht ein 28-Jähriger mit seinem Auto in Speichersdorf unterwegs. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth kontrollierten den Mann und beendeten die Fahrt. Zu dem stellten die noch eine geringe Menge Rauschgift sicher.

Gegen 22.30 Uhr hielt die Streifenbesatzung den Mann zu einer Verkehrskontrolle an. Hierbei zeigte der 28-Jährige deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Ein durgeführter Schnelltest bestätigte den ersten Verdacht der Beamten. Daraufhin war eine Blutentnahme fällig. Bei einer im Nachgang durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten noch geringe Mengen Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien und stellten diese sicher. Gegen den Mann laufen jetzt Ermittlungen wegen einer Drogenfahrt und unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Weilersbach. Am späten Donnerstagabend wollte ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki von Weilersbach kommend nach links in die B 470 einbiegen. Gleichzeitig näherte sich von Kirchehrenbach kommend eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem VW, die an der Kreuzung geradeaus weiterfahren wollte. Als die Ampelanlage auf Grünlicht umschaltete, fuhr der Motorradfahrer an und wollte noch vor dem entgegenkommenden VW einfahren. Doch der Abstand zum Pkw war zu gering und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Biker stürzte und kam mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Forchheim. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Sonstiges

Kleingesee. Am Donnerstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt eine einstündige Geschwindigkeitsmessung mittels Laser im Bereich des Vogelbergs durch. Bei geringem Verkehrsfluss wurden dennoch zwei Autofahrer wegen zu schnellen Fahrens vom Laserstrahl erfasst. Beide Autofahrer kamen mit einer Verwarnung davon. Der Schnellste war mit 67 km/h bei erlaubten 50 km/h innerorts unterwegs.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Am Donnerstagmittag wollte am Joseph-Otto-Platz ein 27-jähriger Daimler-Fahrer einem entgegenkommenden Pkw das Durchfahren ermöglichen und fuhr deshalb rückwärts. Dabei übersah er den 74-jährigen Fahrer eines Kraftrades, sodass dieser stürzte und sich eine leichte Verletzung am Kniegelenk zuzog. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,– Euro.

Unfallfluchten

FORCHHEIM. Ihren roten VW Polo stellte bereits in der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr bis Mittwochnacht in der Hornschuchallee geparkt ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Beifahrertüre eingedellt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,– Euro. Wer Zeuge einer solchen Verkehrsunfallflucht wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefon-Nr. 09191/7090-0 zu melden.

Diebstähle

FORCHHEIM. Am Mittwochnachmittag hatte es ein Ladendieb in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Allee auf Rasierklingen im Wert von ca. 175,– Euro abgesehen. Er flüchtete zunächst und konnte im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Forchheim am Bahnhof aufgegriffen werden. Seine Umhängetasche mit dem Diebesgut warf der 43-jährige Dieb auf seiner Flucht weg, diese konnte vom Ladendetektiv aufgefunden werden.

Sonstiges

FORCHHEIM. Zu einer Ruhestörung durch laute Musik und Geschrei im John-F.-Kennedy-Ring bei einem 40-Jährigen wurden Beamte der Polizeiinspektion Forchheim am Donnerstagabend gerufen. Der Beschuldigte trat aggressiv auf und beleidigte alle eingesetzten Polizeikräfte.