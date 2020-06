Online-Seminar „Digitale Nähe trotz „Social Distancing“ – wie ist das möglich?“

In den Corona-Zeiten ist trotz oder gerade wegen Social Distancing vieles neu möglich und hat der Gesellschaft einen digitalen Schub versetzt. Mehr oder weniger freiwillig hat man in den letzten Wochen und Monaten eine Fülle neuer Techniken zur digitalen Kommunikation wie Videokonferenzen kennengelernt und ausprobiert. Unterschiedliche Erfahrungen begleiten dabei: Es klappt mehr oder weniger „erfolreich“ mit der Technik, egal ob als Teilnehmende oder „Host“. Mal verlässt man das Meeting angestrengt und ausgelaugt, mal völlig begeistert. Dabei tauchen einige Fragen auf: Was macht ein Online-Seminar so anders als ein analoges Treffen? Was verändert sich im Umgang miteinander? Wie funktioniert hier Körpersprache, Eindrücke, Austausch? Wie kann man trotz Bildschirm Nähe und Beziehung aufbauen und ermöglichen?

Diesen Fragen geht ein Online-Seminar des Evangelischen Bildungswerks auf die Spur, das am Montag, 6. und Mittwoch, 15. Juli jeweils um 18 Uhr per Zoom-Konferenz angeboten wird. Das Seminar richtet sich an Menschen, die bereits Erfahrungen als Teilnehmende oder Host in Videokonferenzen oder Seminaren haben und sich auf einen gedanklichen Austausch dazu begebegen wollen. Neben der Vermittlung von methodischen Ideen und Rahmenbedingungen, die für ein erfolgreiches Seminar wichtig sind, kommt hier auch die Metabene und Reflexion deutlich in den Blick: Nonverbale Kommunikation wie Stimme und Körpersprache, aber auch Bildausschnitt, Sozialformen und einiges mehr werden miteinander ausprobiert und gemeinsam reflektiert. Geleitet werden die Abende von Dipl.-Berufspädagogin und Staatlicher Schulpsychologin Ann-Mirjam Böhm und Dipl.-Religionspädagogin Jutta Geyrhalter.

Eine Anmeldung für die beiden Termine ist bis 3. Juli schriftlich erforderlich, der Zugangs-Link für dann zugeschickt. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.