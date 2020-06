„Entdecke Deutschland“ – Tüchersfeld in der Fränkischen Schweiz steht im Fokus

Sehnsuchtsorte in Deutschland – oder: Was hat Tüchersfeld mit dem Grand Canyon zu tun?

Die Antwort darauf gibt die aktuelle Kampagne der Deutschen Bahn und wirbt damit für einen Urlaub in Deutschland. Was verschiedene Reiseziele in Deutschland im Kleinen, das sind die globalen Sehenswürdigkeiten im Großen. Sinn dahinter ist stets ein Wecken der Sehnsucht und Reiselust. Ob die Würzburger Residenz die Silhouette Budapests in Miniatur darstellt, die Nürnberger Altstadt mit dem Welterbe Straßburg verglichen wird oder in der Fränkischen Schweiz die Felsenburg Tüchersfeld an den Grand Canyon erinnert – gewisse Parallelen drängen sich optisch auf. Deutschlandurlaub, so das Motto der Bahn – kann so schön und inspirierend sein.

Auf den Seiten https://entdecke-deutschland.de/ präsentiert die Bahn die schönsten Reiseziele Deutschlands, für die Fränkische Schweiz das beliebte Fotomotiv des Felsendorfes Tüchersfeld sowie die Umgebung und die vielen Freizeitmöglichkeiten rund um das Felsenstädtchen Pottenstein.