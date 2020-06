Burgwindheim: Trotz Corona – Fränkisches Elektro-Start-up übertrifft eigene Erwartungen

Burgwindheim – Das neue fränkische Start-up Sunna Energie- und Elektro GmbH aus Burgwindheim wird trotz Coronakrise von dem eigenen Erfolg überrascht. Nun sucht das Unternehmen händeringend Mitarbeiter sowie auch selbständige Elektriker zur Unterstützung.

Bei zuletzt steigenden Arbeitslosenzahlen und negativen wirtschaftlichen Schlagzeilen, bedingt durch die Coronakrise, geben solche Meldungen wie die folgende Hoffnung. Das im Dezember letzten Jahres durch die zwei Elektroinstallateure Peter Hardung und Andreas Knaub gegründete Unternehmen Sunna Energie- und Elektro GmbH aus Burgwindheim schreibt schwarze Zahlen von der ersten Minute an. Das Eindrucksvolle dabei ist, dass das Unternehmen es trotz Corona-Shutdown geschafft hat, überdurchschnittlich viele Aufträge zu generieren. „Wir glauben, dass Gründe dafür unter anderem in unserer Ausrichtung auf umweltschonende und selbstversorgende Energielösungen liegen. Das liegt uns sehr am Herzen und passt zum Zeitgeist. Wir bieten aber auch effektive Lösungen zur Einsparung von laufenden Energiekosten an“ gibt Hardung auf Nachfrage Auskunft. „Dass wir aber in der Akquise bei über 60 Prozent Erfolg liegen, macht uns selbst sprachlos“ fügt er hinzu.

Das Angebot des Unternehmens richtet sich an Hausbesitzer wie auch an Unternehmen, die auf Photovoltaik zur Energieerzeugung setzen möchten. Zudem sind die Elektriker auf die Anschaffung und Montage von Batteriespeichern für Gebäude spezialisiert. „Die Montage läuft bei uns sehr schnell ab“, so Knaub. Für die effiziente Montage von PV-Anlagen und Batteriespeichern wurde ein eigenes Verfahren entwickelt. „Wir sind und waren noch vor unserer Gründung Tesla-Zertifizierte-Partner und durften in den letzten Jahren viele Batterien montieren“ ergänzt Hardung. Über die Zeit wurden Spezialwerkzeuge eingeführt und Methoden entwickelt, damit diese Effizienz erreicht wird. „Unterm Strich profitiert unser Kunde, dem weniger Arbeitszeit in Rechnung gestellt wird. Zudem spart er nachweisbar Energiekosten durch die eigene Stromproduktion und Speicherung, dieser“, so Knaub.

Diese Erfahrung durfte auch Michael Neeb machen, dessen Haus um ein intelligentes Photovoltaik-Warmwasser-Konzept erweitert wurde. „Wenn ich zu viel Solarstrom habe, wird automatisch Warmwasser erzeugt und gepuffert. Es können aber auch andere Verbraucher angesteuert werden, wie z.B. das zukünftige Elektrofahrzeug. Das Beeindruckendste ist aber, dass wir im April, aufgrund der Sonneneinstrahlung, komplett autark waren.“

Der Erfolg der Gründer bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Aufgrund der steigenden Auftragseingänge sucht das Unternehmen händeringend ausgebildete Elektriker oder ähnlich Qualifizierte zur Festanstellung. Selbstständige und nebenberufliche Elektriker sind aber genauso willkommen. „Mitarbeiter wie auch selbstständige Partner schulen wir in unsere Arbeitsweise ein, begleiten sie bei den ersten Projekten bis die Handgriffe genau sitzen und versorgen sie mit den nötigen Werkzeugen“, betont Hardung. Selbstständigen Partnern bietet das Start-up zudem eine Erfolgsbeteiligung bei Neuaufträgen an. „Es ist nur fair, unsere Partner zusätzlich zur Vergütung für die Montage auch am Gewinn zu beteiligen. Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt, liegt es uns am Herzen, unseren Partnern ein gewisses Plus an Sicherheit anbieten zu können.“ Bewerben kann man sich übrigens über die Website des Unternehmens