Blick über den Zaun: Kontrolle bringt Verstöße ans Licht

A9 / BERG, LKR. HOF. Mehrere Ecstasy-Tabletten und eine Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem stellten Schleierfahnder der Hofer Verkehrspolizei am Dienstagnachmittag bei der Kontrolle von drei Autoinsassen an der Rastanlage Frankenwald an der Autobahn A9 fest.

Die Beamten überprüften den Ford aus dem Zulassungsbezirk Berlin und die Insassen, gegen 15.45 Uhr, an der Rastanlage an der A9 in Richtung Süden. Nach den Angaben der Männer kamen sie im Rahmen einer Fahrgemeinschaft von Berlin nach Bayern. Bei der Durchsuchung der Bauchtasche des 35-jährigen Mitfahrers entdeckten die Verkehrspolizisten 35 Ecstasy-Tabletten und stellten das Rauschgift sicher. Bei weiteren Abklärungen wurde bekannt, dass gegen einen gleichaltrigen Insassen eine Fahndungsnotierung des Landgerichts Nürnberg-Fürth bestand und er zudem gegen die auf Bayern bezogene, räumliche Beschränkung verstoßen hat. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz führt die Kriminalpolizei Hof. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnten die drei Männer ihre Fahrt fortsetzen.