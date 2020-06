Bamberg: Zulassungsstelle wieder nahe am Normalbetrieb

Bamberg – Nach einem corona-bedingten Rückstau bei der An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen ist die Zulassungsstelle des Landratsamtes Bamberg dem Normalbetrieb wieder sehr nahe. Von Mitte März an hatte die Behörde zunächst einige Tage schließen müssen und für mehrere Wochen nur dringende Zulassungen bearbeiten können. Der so entstandene Rückstau hatte in den zurückliegenden Wochen zu längeren Wartezeiten geführt. In dieser Phase wurde insbesondere das Angebot, die Unterlagen ohne Wartezeit abzugeben und am Folgetag wieder abzuholen, gerne genutzt. Diesen Service hält die Zulassungsstelle auch weiterhin aufrecht