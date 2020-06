Bamberg: Live Club und Haas Säle leiden auch weiterhin stark unter Corona-Beschränkungen

Live Club und Haas Säle leiden auch weiterhin unter Corona-Beschränkungen. Aktuell sei es so, dass die „Indoor-Events“ wohl im Juli alle nicht stattfinden können, so Thomas Dotterweich. Somit findet zu 99% Betrieb nur auf der Haas Sälen-Terasse am Donnerstag die „Rooftop Thursdays“ statt und Freitag und Samstag Terrassenbetrieb bei schönem Wetter. Der Außenbereich der Sportsbar vor dem Live-Club ist derzeit Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr und Samstag und Sonntag von 16 bis 24 Uhr geöffnet.

Das Bild zeigt den Außenbereich von Live Club und Haas Sälen am vergangenen Montagabend. Die beiden Eventlocation beteiligten sich auch an der bundesweiten Protest-Aktion „Night of Light“