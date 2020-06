Landkreis Forchheim: Neuer Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege startet Ende September 2020

Der Landkreis Forchheim sucht besonders in der Stadt Forchheim, der Gemeinde Eggolsheim, in Hausen und in Ebermannstadt nach geeigneten Tagespflegepersonen.

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, meist von 0-3 Jahren, während die Eltern berufstätig sind, in der Regel bei sich zu Hause. Die Kindertagespflege ist neben der Betreuung in einer Krippe ein familiennahes, gleichrangiges, verlässliches Bildungs-und Betreuungsangebot in einer Kleingruppe von maximal fünf Kindern.

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen sinnvollen Aufgabe und lieben Kinder?

Haben Sie, neben der Versorgung Ihrer eigenen Familie, noch Kraft, Lust und Zeit, Tageskindern Anregungen, Abwechslung und liebevolle Zuwendung zu geben?

Sind Sie bereit, Ihr eigenes Erziehungsverhalten zu hinterfragen, dazuzulernen, sich mit den Bedürfnissen von Kindern auseinander zu setzten?

Sind Sie tolerant, kontaktfreudig, haben Lust mit anderen Tagespflegepersonen, Eltern und dem Jugendamt zusammenzuarbeiten?

Für die erforderliche Pflegeerlaubnis sind persönliche und fachliche Eignung (Qualifizierungskurs), kindgerechte Räumlichkeiten und ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder notwendig. Im Qualifizierungskurs lernen die angehenden Tagespflegepersonen alles über ihren Arbeitsalltag, pädagogische Anforderungen, sowie rechtliche und versicherungstechnische Grundlagen.

Infos und Anmeldung im Amt für Jugend, Familie und Senioren Forchheim bei Frau Erdmann: 09191/86-2319 oder per Mail an annette.erdmann@lra-fo.de und Frau Strom-Haensch: 09191/86-2361 oder per Mail an jutta.strom-haensch@lra-fo.de

Forchheim, 24.06.2020

Pressestelle