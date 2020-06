Bamberger „goolkids“: Ein halbes Jahrzehnt im Einsatz für mehr Teilhabe im Sport

Am heutigen Mittwoch feiert der Förderkreis goolkids seinen 5. Geburtstag. Mit den beiden Vorständen Anna Niedermaier und Wolfgang Heyder an der Spitze, setzt sich der gemeinnützige Verein seit dem 24. Juni 2015 für mehr Teilhabe benachteiligter Jugendlicher ein.

„Aus einer Vision etablierte sich ein stabiles Netzwerk, in welchem wir mit vielen tollen Mitstreitern an unserer Seite nicht nur Hilfe leisten, sondern auch zahlreiche eigene Projekte und Angebote umsetzen konnten“, skizziert Projektleiter Robert Bartsch mit einem Strahlen in den Augen die positive Entwicklung seiner Initiative. Bis zu diesem bemerkenswerten Zwischenfazit gab es für das Team goolkids jedoch auch einige Hürden zu nehmen. Der Traum des Bambergers nahm nämlich bereits während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Gestalt an, als Bartsch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen in Paraguay chattete und die Idee von goolkids geboren wurde. Es folgte die Suche nach geeigneten Mitstreitern, bevor der erste Gratis-Basar oder die ersten Sammelboxen angeschafft und die ersten Sportler mit Kleidung und Schuhen ausgestattet werden konnten. „Wir wünschen uns, dass jeder Mensch ungeachtet seiner sozialen Herkunft, behinderungsbedingten Einschränkung die Möglichkeit hat, sich nach seiner Wahl sportlich zu entfalten“, fasst Bartsch die entsprechende Motivation vom Förderkreis goolkids zusammen.

Ein Benefizspiel zwischen dem FC Eintracht Bamberg 2010 und der SpVgg Bayreuth war der öffentliche Startschuss und sofort auch überregional für Aufsehen, ehe die Bemühungen des Vereins durch die allererste finanzielle Unterstützung der Firma „Pflaum Logistik“ richtig Fahrt aufnehmen konnten. „Unser herzlichster Dank gilt aber allen kleinen und großen Förderern, die unsere rasante Entwicklung mit ihrer Unterstützung so nachhaltig ermöglicht haben“, nennt Bartsch das Familienunternehmen aus Strullendorf nur exemplarisch für den enormen Kreis der Freunde und Partner der goolkids. Ein Menschenkicker-Turnier auf dem Maxplatz war die erste eigene Aktion des Förderkreises. Die Wichtigkeit der Gemeinschaft zeigt sich ebenfalls im Form der Sportgala, in deren Rahmen auf Einladung der goolkids seit 2017 jährlich rund 300 Personen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft zusammenkommen, um die besten Fußballspieler und Fußball-Funktionäre zu ehren. In Anwesenheit prominenter Gäste, wie zum Beispiel dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Stefan Kießling, der den Förderkreis mittlerweile auch als Botschafter repräsentiert oder des Fußball-Lehrers Hans Meyer, der den 1. FC Nürnberg im Jahr 2007 zum DFB-Pokalsieg führte, gelang es, einen großen Baustein zur Finanzierung eigener Projekte auf die Beine zu stellen. „Im Mittelpunkt steht für uns der einzelne Mensch, wobei wir nur als Vermittler auftreten, um die stärken aller beteiligten Akteure zur Geltung zu bringen“, beschreibt Bartsch die Philosophie seines Vereins.

Im Zentrum dieser Bestrebung steht inzwischen das Projekt „ginaS – goolkids integriert natürlich alle Sportler“. Angefangen beim jährlichen MITeinander-Cup, über einen wöchentlichen Lauftreff, bis hin zur ersten Bamberger Fußball-Inklusionsmannschaft unter dem Dach des FV 1912 Bamberg, hat sich goolkids dabei die Inklusion im und durch Sport auf die Fahnen geschrieben. Ein Ziel, welches durch gemeinsame Besuche von Menschen mit und ohne Behinderung im Fitnessstudio schon vorbildhaft erreicht wurde, da einige Sportler mittlerweile auch bereits alleine weiter trainieren. Dank der neuen Projektleiterin von ginaS, Laura Stelzer wird sich gerade rund um die Sportinklusion in der Zukunft noch sehr viel mehr bewegen lassen. Dieser neue Schwung garantiert auch über das erste Jubiläum einige tolle Erlebnisse und Ergebnisse für die nächsten Jahre.

„Viele unserer heutigen Projektpartner konnten wir über die Ausschreibung des goolkids-Förderpreises, den wir jährlich im Rahmen unserer Sportgala vergeben, für eine Kooperation gewinnen“. Bartsch ist der Aspekt des Von- und Miteinander-lernens ganz besonders wichtig. Die Symbiose von Politik, Wirtschaft, Sport und Behindertenhilfe ist sicherlich ein Trumpf des Förderkreises goolkids, den das begeisterungsfähige Team vorlebt. Demzufolge konnte goolkids bereits bundesweit mit diversen gleichgesinnten Initiativen ein Netzwerk aufbauen. Schon in naher Zukunft wird das Thema Rollstuhlsport eine größere Aufmerksamkeit bekommen und dafür sorgen, noch mehr Barrierefreiheit in die Welt des Sports zu tragen.

Eine Tatsache, die jedoch zeigt, wie groß der Wunsch nach Sport für alle rund um Bamberg ist und ebenso, wie viel es für das Team um Niedermaier , Heyder und Bartsch noch bis zum nächsten Jubiläum hin zu einer inklusiven Sportgesellschaft zu tun gibt! Doch bei der Motivation dürfen wir sicher sein, dass goolkids auch hier nachhaltig vorwärts agieren wird.