Bratwurst-Carepaket für Waltraud & Mariechen

Der 25. Juli 2020 wird ein ganz besonderes Datum: Das fränkische Fleischerhandwerk feiert an diesem Samstag den ersten Tag der fränkischen Bratwurst!

Als Ersatz für den Bratwurstgipfel in Pegnitz, der in diesem Jahr corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wollen die Metzger an diesem Tag den Verbrauchern zeigen, was handwerkliche Herstellung bedeutet. Der Tag der fränkischen Bratwurst wird unterstützt von den drei Handwerkskammern in Ober-, Unter- und Mittelfranken, vom Landesinnungsverband, der Genussregion Oberfranken, dem Cluster Ernährung in Kilmbach und zahlreichen weiteren Freunden der fränkischen Bratwurst. Martin Rassau und Volker Heissmann von der Comödie Fürth haben sich spontan bereit erklärt, die Schirmherrschaft für den Tag der fränkischen Bratwurst zu übernehmen.

Als kleine Unterstützung für die Künstler haben die Organisatoren kürzlich ein Bratwurst-Carepaket mit einer Auswahl von Würsten, Brot und Kren (Feinkost Hoerrlein, Adelsdorf) überreicht – siehe Foto.

Hier sehen Sie, wer sich bislang angemeldet hat:

https://www.fraenkische-bratwurstkultur.de/abstimmung-2020/