Bamberg: Grüne „verbuchen“ Umdenken der Bayerischen Staatsregierung als Erfolg für sich

Bamberg (ha) – Anlässlich des „Tages der Kindersicherheit“ am 10. Juni diesen Jahres hatten die Bamberger Grünen das Vorgehen der Bayerischen Staatsregierung scharf kritisiert. Fast zeitgleich mit diesem Jahrestag hatte nämlich die Bayerische Staatsregierung die Fahrradprüfungen für die vierten Klassen an den bayerischen Grundschulen gestoppt. Nach dieser Entscheidung hatte man von Seiten der Bamberger Grünen massiv an die zuständigen Minister*innen appelliert diese Entscheidungen doch zurückzunehmen. Interveniert hatte aber auch der Allgemeinde Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der ebenfalls am vergangenen Donnerstag die Wiederaufnahme der Fahrradprüfungen gefordert, welche während der Corona-Pandemie ausgesetzt worden seien. Wie nun in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, will das bayerische Kultusministerium praktische Fahrradprüfung schnellstmöglich wieder erlauben. Die erforderlichen Hygieneauflagen stünden unmittelbar vor der Fertigstellung teilte eine Sprecherin des Ministeriums der Süddeutschen Zeitung mit. Nach Angaben des ADFC seien aktuell mehr als 100.000 Viertklässler betroffen. „Gerade in Zeiten von Corona, wo vermehrt Menschen aufs Rad steigen, brauchen wir verkehrsichere Radfahrende“, sagte Christian Hader, stellvertretender Vorsitzender des ADFC Bayern der Süddeutschen Zeitung.