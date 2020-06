Am Donnerstag, 25.Juni bietet das Pottensteiner Tourismusbüro wieder eine geführte Tour durch das romantische Klumpertal an. Die Leitung hat Steffi Ribold. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Eingang Klumpertal an der Straße Schüttersmühle – Kirchenbirkig. Die Teilnahme an der etwa zweistündigen Tour ist kostenlos, eine Anmeldung via Mail (info@pottenstein.de) oder telefonisch (09243/70841) ist erforderlich.