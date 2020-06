LBV-Umweltbildungsprojekt an beruflichen Schulen startet zum vierten Mal

Für eine nachhaltige Zukunft, denn egal war gestern!

Jetzt noch bis 24. Juli bewerben und mitmachen

Auch dieses Jahr gilt „Egal war gestern – Richtung Nachhaltigkeit an beruflichen Schulen“. Für das erfolgreiche LBV-Bildungsprojekt aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sucht der LBV interessierte Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen. Diese sind im Schuljahr 2020/21 erneut dazu aufgerufen, eigenständig ein Projekt aus dem Bereich Nachhaltigkeit in ihrer Schule auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Damit will der LBV aktiv die Entwicklung einer nachhaltigen Gegenwart und Zukunft fördern – denn egal war gestern!

Klimaschutz, Ressourcenschonung, Müllvermeidung oder eine gesunde und nachhaltige Ernährung – die Inhalte einer Bildung für nachhaltigen Entwicklung sind breit gefächert. Neben dem aktuellen außerschulischen Engagement in Sachen Klimaschutz bietet der Bereich auch eine hohe Vielfalt an Möglichkeiten für Schulprojekte. „Der LBV wird auch im kommenden Schuljahr Bayerns berufliche Schulen dabei unterstützen, sich in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Konkrete Pläne sind zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht notwendig“, sagt Christiane Baumann, LBV-Bildungsreferentin und Projektleiterin. Die Projektidee kann nach erfolgreicher Bewerbung gemeinsam mit dem LBV entwickelt werden.

Nach einem einführenden Workshop steht der LBV den Teilnehmerschulen während des gesamten Projektzeitraums, dem Schuljahr 2020/21, beratend zur Seite. Sollte ein Projekt finanzielle Unterstützung brauchen, kann der LBV mit bis zu 1.000 € einspringen. „Die bisherigen Projektdurchläufe zeigen, dass viele Schüler hochmotiviert bei der Sache sind und sehr erfolgreich ihre Projekte in Sachen Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen. Wir freuen uns darauf, das Projekt auch im kommenden Schuljahr durchzuführen“, so Christiane Baumann.

Das Projekt wurde durch den LBV initiiert und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert. Um eine Teilnahme können sich Schülergruppen aller bayerischen Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachakademien, Fachschulen und Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung bis 24. Juli 2020 bewerben. Das Bewerbungsformular und weitere Informationen sind zu finden unter www.lbv.de/egalwargestern.