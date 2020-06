Kulmbacher Integrationslotsen initiieren bayernweites Webinar

Am 02. Juli findet erstmalig ein gemeinsames Webinar der Integrationslotsinnen und -lotsen in Bayern statt. Ehrenamtliche haben hier die Möglichkeit sich zu den Themen Migration, Religion, Gender und Bildung weiter zu bilden. Die Idee stammt von Souzan Nicholson und Laura Pytlik aus dem Landratsamt Kulmbach, die seit Juli 2019 für das Integrationslotsen-Projekt tätig sind.

Bereits bei einem Runden Tisch für Ehrenamtliche im Bereich Asyl und Migration im Januar wurde der Wunsch geäußert, dass regelmäßig Fachvorträge zu diversen Themen in diesem Bereich angeboten werden.

„Aufgrund der Corona Pandemie musste einiges rapide in die digitale Welt gesetzt werden. Diese Aufgabe haben wir frühzeitig erkannt und den Austausch nicht nur mit unseren Ehrenamtlichen, sondern auch mit unseren Kolleg*innen online gepflegt. Hier wurde für uns sehr deutlich, dass der Kontakt unter- und die Kommunikation miteinander in dieser turbulenten Zeit wichtiger ist als je zuvor“, erklärt Laura Pytlik.

Das bayernweite Integrationslotsen – Projekt wird vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gefördert. Es sieht vor, dass die hauptamtlichen Integrationslotsinnen und -lotsen, die in 86 Kommunen vertreten sind, Referenten zu diversen Themen rund um Ehrenamt und Integration einladen.

„Anstatt nur für Kulmbach ein Webinar anzubieten, wollten wir etwas komplett Neues auf die Beine stellen. Wir hätten uns sicherlich nur an unsere Kolleginnen und Kollegen in Oberfranken wenden können, allerdings wollten wir ein Zeichen des Zusammenhalts in ganz Bayern setzen. Aus diesem Grund haben wir uns an dieses große Vorhaben gewagt. Wir sind überwältigt von den zahlreichen positiven Rückmeldungen, die uns aus dem Kollegenkreis erreicht haben“ so Integrationslotsin Nicholson.

Prof. Dr. Harry Harun Behr, Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islam an der Goethe-Universität Frankfurt, wird das Webinar halten.

Das Webinar richtet sich vorzugsweise an ehrenamtlich Tätige und behandelt grundlegende Aspekte der Integration. Der zugrunde liegende Integrationsbegriff geht dabei von zwei Prämissen aus:

Erstens wird die Vielfalt der Migrationsbiografien in Deutschland berücksichtigt. Zweitens beruht der Integrationsbegriff auf dem Gedanken, dass Integration die Anstrengung beschreibt, eine für alle Seiten gemeinsame Normalität zu finden. Dabei wird der Schwerpunkt auf Fragen gelegt, die sich aus ganz unterschiedlichen Sektoren der Arbeit zwischen Ehrenamt und Professionalisierung ergeben wird.

„Es geht um grundlegende begriffliche und konzeptionelle Klärungen aus intersektionaler Perspektive hinsichtlich existenzieller, lebensweltlicher Orientierungserfahrungen von Migrantinnen und Migranten,‘‘ so Prof. Dr. Harry Harun Behr.

Alle Interessierten können sich über die Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-kulmbach.de/online-webinar-anmeldung/ anmelden. Durch Einscannen des nachstehenden QR-Codes mit dem Smartphone gelangt man ebenfalls zum Anmeldeformular.

Übersicht