Forchheim/Seidmar: Floristmeisterin Lisa Weixelbaum eröffnet Online-Shop

Forchheim (ha) – Es ist der sprichwörtliche Kampf „David gegen Goliath“, den die örtlichen Einzelhändler gegen den Internethandel aufnehmen müssen um auf dem Markt bestehen zu können. Auch in Forchheim leidet der Einzelhandel sehr unter dem Einfluss des Online-Handels.

Lisa Weixelbaum (25), gelernte Floristikmeisterin aus Seidmar hat in einem schwierigen Umfeld im April 2019 die Blumen Boutique in der Bamberger Straße 44 eröffnet und hat damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, jetzt dann auch noch Corona, einfach eine zu große Belastung für ein noch junges Unternehmen wie für die Blumen Boutique, der die Kosten weggelaufen sind und die Erträge ausblieben. Lisa reagiert prompt und will sich Kosten für die Geschäftsräume sparen und entscheidet sich deswegen die Geschäftsräume in der Bamberger Straße aufzugeben. Sie will ihre Dienstleistungen nun Online bieten. Egal ob Hochzeits-, Event- oder Trauerfloristik; bei Lisa Weixelbaum ist man an der richtigen Adresse.

Hochzeits- Event- und Trauerfloristik

Der Bereich der Hochzeits- und Eventfloristik ist vielfältig und reicht vom Brautstrauß, über Haarschmuck, Kirchendekoration, Tischdekoration, Autoschmuck oder Streukörbchen. Gemeinsam mit ihren Kunden plant sie alles bis ins Detail. Egal ob klassisch, extravagant, romantisch, frech, fröhlich oder exotisch. Die 25jährige Weixelbaum hat für jeden Kundenwunsch die richtigen Ideen. Aber auch im Bereich der Trauerfloristik ist die gelernte Floristikmeisterin breit aufgestellt. Zum Abschied hält sie das passende Gesteck, Herzen, Kreuze, Kränze, oder bepflanzte Grabschalen, ein Sargbouquet oder auch kleinere Arrangements für Urnenbeisetzungen bereit, stets individuell auf Kundenwusch. Bis 27. Juni bietet Weixelbaum noch einen Räumungsverkauf in den einstigen Geschäftsräumen in der Bamberger Straße an.

Räumungsverkauf

Wer also nochmals kräftig sparen möchte, der sollte noch bis zum 27. Juni in der Bamberger Straße vorbeischauen. Hier kann man nochmals so richtig Geldsparen beim Räumungsverkauf. 30 Prozent Rabatt auf Innenpflanzen, 70 Prozent Rabatt auf Dekoartikel und viele Rabattierungen mehr; ein Besuch kann sich wirklich lohnen. Nach dem 27. Juni ist Lisa dann für persönliche Beratungstermine per E-Mail unter lisa.weixelbaum.195@gmx.de, oder unter Handy Nr. 0160/8435934 für Terminvereinbarungen zu erreichen. Der Online-Shop findet sich unter www.blumenboutique-lisa.de. Lassen Sie sich doch einfach ein unverbindliches Angebot machen. Das Motto der 25jährigen: „Blumen sind das Lächeln der Erde“. Alexander Hitschfel