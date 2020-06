Aktion „Night of Light 2020“ auch in zahlreichen Städten Oberfrankens

Auch Bamberg, Bayreuth und Forchheim sind dabei

Anlässlich der deutschlandweiten Aktion „Night of Light 2020“, errichten alle Beteiligten gemeinsam und gleichzeitig ein riesiges Licht-Monument. Hierzu werden in der Nacht vom 22. auf den 23.06.2020 Event-Locations, Spielstätten, Firmensitze sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot illuminiert.

Ziel der Aktion ist es, mit der Politik im Rahmen eines Branchendialogs ins Gespräch darüber zu kommen, wie die milliardenschwere, extrem heterogene Branche der Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden und der Erhalt von bundesweit mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen gesichert werden kann.

„Durch die Corona-Pandemie wurden wir alle zu den sogenannten “First in – Last out” Unternehmen der Krise“, so die Veranstalter.

Das trifft nicht nur die KünstlerInnen, Veranstalter und Spielstätten, sondern auch Zulieferer und Dienstleister jeder Art und Größe wie beispielsweise Technikfirmen, Bühnen- und Messebau, Ausstatter, Caterer, Logistik bis hin zu den sogenannten Soloselbstständigen, die Content, Drehbuch, Regie oder florale Dekoration zu Events beisteuern.

Die Veranstaltungswirtschaft ist eine komplexe Branche, die viele unterschiedliche Gewerke und Spezialdisziplinen in sich vereint. Aus diesem Grund hat die Veranstaltungswirtschaft insgesamt keine zentrale Lobby.

Auch in Bamberg beteiligen sich verschiedenste AkteurInnen an der Aktion. Stellvertretend für unzählige Menschen aus Stadt und Landkreis Bamberg, die in der Veranstaltungswirtschaft ihren Lebensunterhalt verdienen, sendet die rote Beleuchtung der Altenburg (u.a.) einen Appell und ein leuchtendes Mahnmal.

Eine Übersicht der beleuchteten Gebäude, teilnehmenden Unternehmen sowie weiterführende Informationen können Sie unter night-of-light.de einsehen.

Eine Karte mit Übersicht der beleuchteten Objekte finden Sie unter https://night-of-light.show-advance.com/map (Google-Map)