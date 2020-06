Vorverkaufsstart für GRAVEDIGGER in Bamberg

Grave Digger – 40 Years Tour 2021 – Mit Special Guest „ MOTORJESUS“ – 05.03.2021 / 20 Uhr / Live Club Bamberg

Mit Metal Hymnen wie ‚Heavy Metal Breakdown‘ gehören Grave Digger seit Beginn der 80er Jahre zu einer der prägendsten und einflussreichsten Bands der deutschen Metal Szene – 2020 läutet nun das bereits 40. Jubiläum der Teutonen Metal-Meister ein! Und dies soll natürlich gebührend gefeiert werden. Auf ihrem 20. Studio Album vollenden Grave Digger ihre epische Highlands-Geschichte, Fields of Blood ist die Vollendung einer legendären Triologie nach „The Clans Will Rise Again“ und „Tunes Of War“, und eine wahre Sound-Schlacht einzigartigen Traditions-Metal!

Fields of Blood nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch schottische Geschichte: Treibende Riffs und epische Refrains treffen auf die berühmten „Great Highland Bagpipes“. In den Highlands, den Schlachtfeldern von Stirling, Bannockburn und Culloden findet der Hörer sich auf einer emotionalen Achterbahn zwischen Trauer und Triumph wieder, leidet und siegt mit den schottischen Freiheitskämpfern. Mit Fields of Blood schließen Grave Digger ihre dreiteilige Highland Saga ehrwürdig ab. Einen ersten Track aus der kommenden Plage gibt es ab sofort auf die Ohren, die brandneue Single „All for the Kingdom“ zeigt gnadenlos episch direkt die Marschrichtung des neuen Grave Digger Albums auf!

Hier werden keine Gefangenen gemacht und die Teutonen zeigen auch nach 40 Jahren Bandgeschichte das, was sie am besten können: Refrains und Riffs, die sich in eure Gehörgänge und Herzen fräsen um dort zu bleiben, sowie hundert Tausende Highlander auf den Schlachtfeldern geblieben sind, im Glauben an ein besseres Leben in Freiheit und Unabhängigkeit.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der

Hotline 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de