Sommer, Sonne, Biergarten – Eigentlich wär‘ Kerwa in der Blaich

„Kerwa“-Bier aus der Museumsbrauerei – Sau am Spieß als Attraktion

Eigentlich wär‘ Kerwa: Die „Blaicher Kerwa“ gehört wohl mit zu den traditionsreichsten Veranstaltungen in Kulmbach und weit darüber hinaus. In diesem Jahr kann sie jedoch – wie so vieles andere – nicht stattfinden. Diplom-Braumeister Sebastian Hacker hat es sich dennoch nicht nehmen lassen, in der Gläsernen Museumsbrauerei ein spezielles „Kerwa“-Bier zu brauen. Und auch die Wirtsfamilie Pettrich weiß um die besondere Bedeutung der „Blaicher Kerwa“. Damit die Blaicher samt ihren Gästen auch in Zeiten von Corona diese für sie besonderen Tage genießen können, bieten die Wirtsleute von Freitag, 26. Juni 2020, bis Sonntag, 28. Juni 2020, verschiedene besondere Schmankerln im Mönchshof Bräuhaus und im dazugehörigen weiträumigen Biergarten an. Dieser lädt gerade bei sonnigem Sommerwetter dazu ein, unter schattigen Kastanien gemütlich zu verweilen. Und in den Museen steht zudem am Sonntag, 28. Juni 2020, um 10.30 Uhr eine circa 60-minütige Sonderführung durch das Bayerische Bäckereimuseum auf dem Programm.

„Alle Blaicher und Liebhaber der Blaicher Kerwa sind am nächsten Wochenende herzlich im Mönchshof willkommen und dürfen sich auf ein gemütliches Beisammensein sowie eine spannende Führung durch das Bayerische Bäckereimuseum freuen“, sagt das Blaicher Urgestein Bernhard Sauermann, Geschäftsführer der Museen im Kulmbacher Mönchshof. Er fährt fort: „Und dies „selbstverständlich unter gewissenhafter Beachtung aller derzeit geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen.“

Fruchtig spritziges Kerwabier 2020

Zum „Kerwa“-Bier aus der Gläsernen Museumsbrauerei hat sich Braumeister Sebastian Hacker einige Raffinessen einfallen lassen. Eine 45 besondere untergärige Hefe aus Weihenstephan bringt eine feine Fruchtigkeit und Süße ins Spiel. Die Zugabe dreier Hopfensorten führt zu einem feinen, ausgewogenen Geschmack.

„Das goldgelbe, fruchtige und gut gehopfte „Kerwa“-Bier besticht mit sommerlichen Aromen und Leichtigkeit“, beschreibt Martin Ständner, Biersommelier im Bayerischen Brauereimuseum, das neue Kerwabier 2020. Mit 11,7 Prozent Stammwürze und 4,3 Prozent Alk.Vol. sowie etwas mehr Kohlensäure ist es eine angenehme Erfrischung – ideal für einen lauen Sommerabend im Mönchshof Biergarten unter den schattigen Kastanien.

Fränkische Kerwa-Kulinarik

Die Besucher müssen weder auf die beliebten Kulmbacher Bratwürste noch auf herzhafte Steaks verzichten. Und neben dem „Kerwa“-Bier gibt es auch das legendäre Gartenweizen aus der Museumsbrauerei frisch vom Fass sowie zahlreiche Mönchshof BrauSpezialitäten. „Eigentlich wäre ja Kerwa“, sagt Anika Pettrich. Diese kann aber in diesem Jahr bekanntermaßen nicht stattfinden. „Dennoch können unsere Gäste am Wochenende 26. bis 28. Juni 2020 täglich wechselnde typisch fränkische Schmankerln wie beispielsweise am „Kerwa“-Freitag Blut- und Leberwürste, saure Lunge mit Kloß oder auch Kesselfleisch mit Sauerkraut und Kloß genießen.“ Sie freut sich vor allem auch darauf, am „Kerwa“-Samstag eine Sau am Spieß zusätzlich als kulinarische Besonderheit anbieten zu können. Und am „Kerwa“-Sonntag gibt es dann Krenfleisch und verschiedene Braten oder wer mag, einfach nur ein Weißwurstfrühstück im Biergarten.

Organisatorische Besonderheiten

Die Wirtsfamilie Pettrich bittet um Verständnis, dass am Wochenende vom 26. bis 28. Juni 2020 im gesamten Mönchshof Biergartenbereich Selbstbedienung gilt: Essen und Getränke gibt es dann an der Ausschankstraße. Im Mönchshof-Bräuhausbereich findet auch Freitag und Samstag nur Bedienung von Getränken statt, zur Erfüllung von Essenswünschen gilt auch hier Selbstbedienung. Am Sonntag wird im und auf der Terrasse des Bräuhauses serviert. Im weiträumigen Mönchshof Biergarten kann nicht reserviert werden.

Öffnungszeiten Mönchshof Bräuhaus und Mönchshof Biergarten:

Das Mönchshof Bräuhaus und der Mönchshof Biergarten sind am Freitag, 26. Juni 2020, ab 17.00 Uhr, und am Samstag, 27. Juni 2020, sowie am Sonntag, 28. Juni 2020, jeweils ab 11.30 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der Museen im Kulmbacher Mönchshof:

Dienstag bis Sonntag 10:00 Uhr – 17:00 Uhr durchgehend

Sonderführung durch das Bayerische Bäckereimuseum: