Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 20.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Sachbeschädigungen

Bamberg. Schaden in Höhe von 3000,- Euro wurde durch ein Graffiti in der Dr.-von-Schmitt-Straße verursacht. Ein Unbekannter brachte die Schmiererei im letzten Monat an einem Anwesen an.

Unfallfluchten

Bamberg. In der Forchheimer Straße wurde am Freitag, gegen 14.15 Uhr, ein geparkter Audi angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete obwohl Schaden in Höhe von 800,- Euro entstanden war.

Sonstiges

Bamberg. Betrunken und ohne Führerschein wurde am Freitagabend ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Der 41-jährige aus dem Landkreis Bamberg war um 22.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 26 aufgefallen, da er starke „Schlangenlinien“ gefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, dies hatte eine Blutentnahme zur Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der 41-jährige diesen bereits im Februar entzogen bekommen hatte.

Polizeipräsidium Oberfranken / Bamberg

Mit Messer bedroht – Mann in Klinik eingeliefert

BAMBERG. Weil er einen anderen Mann mit zwei Messern bedrohte, nahmen Polizeieinsatzkräfte einen 28-Jährigen am Freitagabend im Bamberger Westen fest. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21 Uhr stand der Mann mit zwei Messern bewaffnet vor einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Reußstraße. Als der 54-Jährige Bewohner die Wohnungstür öffnete, stach der 28-Jährige mit einem Messer in die Richtung des Mannes. Dem 54-Jährigen gelang es die Tür rechtzeitig wieder zu schließen, sodass er unverletzt blieb. Als eine Streife der Polizei Bamberg am Einsatzort eintraf, verhielt sich der 28-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten. Erst nachdem ein Polizist einen Warnschuss in die Luft abgegeben hatte, ließ der Mann seine Messer fallen und konnte widerstandslos festgenommen werden. Der Festgenommene und die eingesetzten Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war wohl ein Beziehungsstreit zwischen dem 28-Jährigen und seiner Lebensgefährtin.

Der 28-Jährige befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Vorfahrt missachtet

RATTELSDORF. Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro entstand am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B4 bei Rattelsdorf. Eine 83jährige Opel-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw die Bundesstraße 4, von der Grabenstraße aus, in Richtung Ebing überqueren. Hierbei übersah sie einen, auf der B 4 von links kommenden, 30jähren VW-Fahrer und missachtete die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mit Leichtkraftrad auf stehenden Pkw aufgefahren

TÜTSCHENGEREUTH. Eine 17jährige Motorradfahrerin befuhr am Freitagnachmittag mit ihrem 125er Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Walsdorfer Straße in ortsauswärtiger Richtung. Als der vor ihr fahrende 22jährige Seat-Fahrer abbremste, erkannte sie es zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die Motorradfahrerin stürzte und wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro und am Pkw ein Schaden von ca. 2500 Euro. Der Fahrzeugverkehr musste kurzzeitig umgeleitet werden.

Spiegel abgefahren und geflüchtet

HIRSCHAID. Im Zeitraum Freitagnachmittag 13.45 h bis 14.15 h wurde ein, im Griesweg abgestellter, Pkw der Marke Audi angefahren. Der noch unbekannte Unfallverursacher beschädigte den linken Außenspiegel am Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg – Land, unter Tel.

0951/9129-310 zu melden.

Autofahrer unter Alkoholeinwirkung

BREITENGÜSSBACH. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 25jähriger BMW-Fahrer in der Straße Am Damm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Pkw-Fahrer alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot folgt.

Bayreuth / Polizeipräsidium Oberfranken

Streit unter Frauen eskaliert

BAYREUTH. Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen am frühen Samstagmorgen im Bayreuther Osten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 0.30 Uhr kam es vor einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße zu einem Streit zwischen vier Frauen im Alter zwischen 22 und 30 Jahren. In dessen Verlauf kam es zuerst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 30-Jährigen und den 23- und 22-jährigen Frauen. Dabei soll die 30-Jährige das Handy der 23-Jährigen entwendet haben. Als eine 28-Jährige schlichtend eingreifen wollte, ging die 30-Jährige auch auf diese Frau los. Um die körperlichen Angriffe abzuwehren, setzte die 28-Jährige ein Tierabwehrspray gegen die 30-Jährige ein. Beamte der Polizei Bayreuth beendeten schließlich die Auseinandersetzung. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelten die leicht verletzten Frauen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun wegen eines Raubes und verschiedener Körperverletzungsdelikte.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sachbeschädigungen

Ebermannstadt. Auf einem Besucherparkplatz in der Feuersteinstraße wurde bereits am vergangenen Samstag ein Pkw Seat mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Heckstoßstange auf einer Länge von 30cm verkratzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung erbittet die Polizei Ebermannstadt unter der Tel.-Nr. 09194/73880.

Polizeiinspektion Forchheim

Diebstähle

FORCHHEIM. Von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde auf einer Baustelle in der Daimlerstraße ein Metallcontainer aufgebrochen und darin befindliche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei Forchheim sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täterschaft geben können.

FORCHHEIM. Im Zeitraum vom 18.05. bis 02.06.20 wurde in der Paul-Keller-Straße 24 versucht, einen Zigarettenautomat aufzuhebeln. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 in Verbindung setzten.