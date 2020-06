Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim veranstaltet Web-Konferenz „Arbeitsmarkt im Zeichen der Krise“

Am 23.06.2020 veranstaltet die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim GmbH eine Web-Konferenz mit dem Titel „Arbeitsmarkt im Zeichen der Krise–Auswirkungen der Corona-Pandemie für Arbeitgeber“. Die Folgen des weltweiten Lockdowns durch COVID-19 sind auch in der Wirtschafts-region Bamberg-Forchheim deutlich spürbar. Die Veranstaltung richtet den Fokus beim diesjährigen Fachkräftekongress daher auf den regionalen Arbeitsmarkt. War der Fachkräftemangel aufgrund der annähernden Vollbeschäftigung in den vergangenen Jahren das dominierende Thema, befindet sich plötzlich ein großer Teil der Beschäftigten in Kurzarbeit und die Unternehmen sehen in eine unsichere Zukunft.

In der Web-Konferenz zeigen zwischen 10:00 und 12:30 Uhr vier renommierte Referentinnen und Referenten auf,welche Aspekte Unternehmen derzeit verstärkt berücksichtigen sollten. Zu Beginn informiert Dr. Alexander Kubis vom Institut für Arbeitsmarkt–und Berufsforschung in Nürnberg über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt. Danach erklärt Martin Wilbers, Berater für Arbeitgeberattraktivität in Bamberg, wie sich Unternehmen in Krisenzeiten positionieren können. Dr. Isabel Ungerer, Personalberaterin, S-TEC Innovation Services GmbH in Stuttgart, legt dar, an welchen Stellen die Personalsuche zu überdenken ist und Katharina Kirschbaum vom Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ in Berlin fokussiert eine familienorientierte Unternehmenskultur. Anmeldung und weitere Informationen zum kostenfreien Online-Event: www.wir-bafo.de/event/arbeitsmarkt_corona. Bei Fragen stehen WiR. gerne zur Verfügung.