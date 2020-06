Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 19.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Sonnensegel angezündet

BAMBERG. Zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagfrüh, 07.45 Uhr, brannte ein Unbekannter mit einer Zigarette ein Loch in das Sonnensegel über dem Sandkasten eines Kindergartens am Babenbergerring. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 800 Euro beziffert, weshalb dazu Täterhinweise unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen genommen werden.

Unfallfluchten

BAMBERG. Auf einem Parkplatz vor dem Oberlandesgericht in Bamberg am Wilhelmsplatz wurde zwischen Mittwochmittag, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, die Fahrerseite eines dort geparkten weißen VW Touareg angefahren. Obwohl der bislang noch unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, flüchtete dieser von der Unfallstelle.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Gegenüber einer Pizzeria in der Jäckstraße wurde zwischen dem 09. und 12. Juni diesen Jahres ein schwarzer Opel Astra, der mit vielen Aufklebern auffällig verziert ist, an der Beifahrerseite angefahren. Hierbei wurde Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet. Auch hier machte sich der Unfallverursacher einfach aus dem Staub.

Motorradfahrer hatte zu viel getrunken

BAMBERG. Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr wurde am Heinrichsdamm ein Motorradfahrer kontrolliert. Hierbei konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten; der 69-jährige Mann brachte es auf 0,56 Promille, weshalb das Motorrad abgestellt wurde. Zudem muss der Zweiradfahrer mit einer Geldbuße, Punkten sowie einem Fahrverbot rechnen.

22-Jährigen beim Joint-Rauchen erwischt

BAMBERG. Am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr wurde am Rhein-Main-Donau-Damm ein 22-jähriger Mann kontrolliert. Der Mann rauchte hierbei einen Joint. Bei der Durchsuchung kam dann in seinem Rucksack noch eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein. Das Rauschgift wurde von der Polizei sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

16-Jähriger hatte Rauschgift einstecken

BAMBERG. Am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr fiel am Kunigundendamm eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin auf, weil sie entgegen der Einbahnstraße fuhr. Während der Kontrolle rochen die Beamten beim Sozius Marihuana, weshalb dieser durchsucht werden sollte. Der 16-Jährige flüchtete plötzlich blitzschnell in Richtung Luitpoldbrücke und sprang über ein Geländer etwa vier Meter hinab zum Adenauerufer. Nach wenigen Minuten wurde der junge Mann am Marienplatz wieder aufgespürt, konnte aber erneut entkommen. Als der Ausreißer letztendlich doch von der Polizei gestellt wurde, war der Grund für die Flucht schnell klar: bei ihm konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Ruhestörung und Alkoholkonsum auf der Unteren Brücke

BAMBERG. Freitagnacht um 01.15 Uhr wurden der Polizei lärmende Personen auf der Unteren Brücke gemeldet, obwohl dort erst kurze Zeit zuvor Platzverweise an zu laut Feiernde ausgesprochen wurden. Es wurden fünf Personen festgestellt, die dort auf dem Brückengeländer verweilten und Bier tranken. Allen Personen wurde ein Platzverweis erteilt, weiterhin erhalten sie wegen des Alkoholkonsums eine Anzeige.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Damenfahrrad beschädigt

HALLSTADT. Den vorderen Reifen sowie ein Kabel eines in der Ortsstraße „Seebachmarter“ abgestellten schwarzen Damenrades der Marke Kalkhoff beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen am Fahrrad aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Auffahrunfall

HALLSTADT. Verkehrsbedingt bremste am Donnerstagabend ein 16-Jähriger sein Zweirad an einer roten Ampel auf der Staatsstraße 2244 ab. Ein nachfolgender 16-jähriger Zweirad-Fahrer erkannte dies zu spät, fuhr auf den Kradfahrer auf und stürzte. Dabei zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Unfallflucht von Zeugin beobachtet

BISCHBERG. Gegen die hintere rechte Fahrzeugseite eines grauen Pkw VW-Polo stieß ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Das Fahrzeug stand am Donnerstag, zwischen 10 und 10.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Die Landkreispolizei hat die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Die Polizei Ebermannstadt meldet Fehlanzeige.