Kulmbach radelt – Wer radelt mit? – Vorfreude auf´s Stadtradeln im Landkreis Kulmbach Aktionszeitraum 5.7. – 25.7.2020

Kulmbach, 17.06.2020: Der Startschuss für das STADTRADELN im Landkreis Kulmbach fällt am 5. Juli 2020. 21 Tage lang, bis zum 25. Juli treten die Teilnehmer kräftig für ihren Landkreis Kulmbach in die Pedale und erradeln viele Kilometer, ob auf dem Weg in die Arbeit oder privat in der Freizeit.

Seit Mitte Mai bereits können sich die Radler unter www.stadtradeln.de/radlerbereich registrieren. Sie haben die Möglichkeit, sich entweder dem bereits vorhandenen „Offenen Team Kulmbach“ anzuschließen oder ein eigenes Team zu gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain und braucht mindestens noch ein Mitglied, um entsprechend der Spielregeln als Team anerkannt zu werden.

Insgesamt haben sich bisher 75 Radelnde in 17 TEAMS angemeldet, wir freuen uns sehr darüber! Darunter sind auch bereits 3 weiterführende Schulen, die sich mit beim Schul- u. STADTRADELN engagieren sowie 2 Gemeinden, vielen Dank für alle Anmeldungen und wir hoffen noch auf weitere Radler! Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können Unterteams gründen (z. B. für jede Abteilung oder Klasse) und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.



Die Kilometer werden während dem Aktionszeitrahmen online eingegeben, Radelnde ohne Internetzugang können dem Klimaschutzmanagement wöchentlich die Radkilometer melden.

Auf der Suche nach einem STADTRADELN-Star……



Wer schafft es, 21 Tage lang am Stück sein Auto stehen zu lassen und gleichzeitig der Versuchung zu widerstehen in einem anderen Auto mitzufahren? Bei Interesse bitte das Klimaschutzmanagement unter der Tel.-Nr. 09221/707-148 oder unter flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de informieren. 10 Tage vor Start des STADTRADELNS, bei uns also am 25.6. 2020 müssen die Stars feststehen und dem Klimabündnis gemeldet werden.



Alle STADTRADELN-Stars, die sämtliche Bedingungen eingehalten und die Verpflichtungen erfüllt haben, bekommen nach dem Kampagnenende eine wasserdichte Fahrradtasche im STADTRADELN-Design im Wert von 70 €. Darüber hinaus werden unter allen erfolgreichen STADTRADELN-Stars hochwertige Preise darunter z.B. auch ein Fahrrad verlost.



Meldeplattform RADar für die teilnehmenden Radler freigeschaltet!

Der Landkreis Kulmbach hat auch die Meldeplattform RADar (www.radar-online.net/login-radler) freigeschaltet um gemeinsam die Bedingungen für den Radverkehr bei uns im Landkreis zu verbessern. Ihre Anregungen zu den Bereichen Verkehrsbeschilderung, Markierung, Beleuchtung, Radwegweisung, Oberflächenbelag oder Rad-Abstellanlagen werden in das zu erstellende Radwegekonzept des Landkreises mit einfließen. Registrieren Sie sich bitte bei Interesse dazu einmalig für RADar.

Der Newcomer

Der Landkreis Kulmbach ist Newcomer beim Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klimabündnisses. Der Vorschlag für die Beteiligung entstand aus der #JugendKlimaWerkstatt mit den Aktiven von Fridays for Future Kulmbach, vorgestellt im Umweltausschuss des Landkreises Kulmbach am 6. Februar 2020. Anstatt einen neuen Klima-Wettbewerb auszuloben wurde beschlossen, sich beim Stadtradeln des Klimabündnisses zu beteiligen.

Der Landkreis Kulmbach zeichnet die fleißigsten Teams und Radelnden aus:

Größtes Team: Das Team mit den meisten Radelnden

Radelaktivstes Team: Das Team, das die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut)

Team mit den radelaktivsten Teilnehmenden: Das Team, das pro Teilnehmer*in die meisten Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert)

Aktivste Radelnde: Personen mit den meisten Kilometern. Darüber hinaus wird der Landkreis Kulmbach eine Verlosung unter allen Teilnehmern durchführen. Wir freuen uns über Ihre Resonanz und natürlich auf viele Mit-Radler!

Ansprechpartner:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Klimaschutzmanagement des Landkreises Kulmbach

Ingrid Flieger, Tel. 09221/707-148

E-Mail: flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de