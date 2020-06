Wirtschaftsclub Bamberg veranstaltet virtuellen Wirtschaftstalk

Und nun?

Wie sieht die wirtschaftliche Situation in und nach der Corona-Krise aus und was bedeutet dies für die Unternehmen in der Region Bamberg?

Diese Fragen will der Wirtschaftsclub Bamberg im Rahmen eines Wirtschaftstalks am Freitag, den 26. Juni per Live Stream an Vertreter der Bundes- und Landespolitik sowie der lokalen Wirtschaft, des Handwerks und der Banken stellen.

Es erfolgt eine Live-Übertragung der Diskussion aus dem Kulturboden in Hallstadt mit Radio Bamberg Geschäftsführer Mischa Salzmannn über www.bamberg-wirtschaftsclub.de/live. Interessierte Zuhörer starten den Streamplayer auf der Website und nehmen somit an der Gesprächsrunde von zu Hause aus teil. “Unsere Aufgabe ist die Anliegen unserer Mitglieder zu bündeln und den Fokus auf die Bedürfnisse der Kleinen und Mittleren Unternehmen zu legen. Viele Unternehmen in der Region und Mitglieder sind selbst sehr hart von der Covid 19 Krise betroffen und wollen Klartext welche strategischen Maßnahmen sinnvoll für die Firmen im Wirtschaftsraum Bamberg sind um dadurch auch Arbeitsplätze für Mitarbeiter und die Konsequenz deren Familien höchstmöglich zu sichern. Vieles was bisher von Politik und Institutionen gemacht wurde, war richtig und gut, aber es reicht einfach nicht aus, geht an der Realität vorbei oder kommt gar nicht erst an.“, so Wilfried Kämper, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsclub Bamberg.

Chancen und Risiken, verschiedene Blickwinkel, offene Fragen

Neue Staatliche Hilfsprogramme, Milliarden Summen stehen im Raum; aber was kommt in der Region an?

Was muss noch gestaltet werden, damit die Hilfe ankommt, bei Unternehmen die immer noch sehr stark leiden?

Was ist der Nutzen der Senkung der Mehrwert-Steuer?

Wie will die Politik konkret vor Ort helfen?

Was sagt die Wirtschaft zu den zugesagten Hilfen?

Die unterschiedlichen Blickwinkel und Positionen der Teilnehmer versprechen viele interessante Informationen. Die Gesprächsrunde verfolgen unter www.bamberg-wirtschaftsclub.de/live

In der Gesprächsrunde mit Radio Bamberg Geschäftsführer Mischa Salzmann:

Andreas Schwarz, stellv. Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, MdB SPD

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayrischen Landtag, Bündnis 90/die Grünen

Holger Dremel, Mitglied des Bayrischen Landtags, CSU

Matthias Graßmann, Vizepräsident der Handwerkskammer Oberfranken.

Karl-Heinrich Ertl jun., Geschäftsführer ERTL Fashion GmbH

Alexander Brehm, Vorstand der VR-Bank Bamberg Forchheim e.G.

Wolfgang Heyder, Vorstand Wirtschaftsclub Bamberg e.V.

LIVE-Streaming Event:

„Diskussionsrunde zur wirtschaftlichen Situation in und nach der Corona-Krise – an Politik, Handwerk, Wirtschaft und Banken: Wie geht es in der Region Bamberg weiter?“