Bayreuther Stadtverwaltung warnt vor angeblichen Corona-Kontrolleuren

Im Rathaus gehen in diesen Tagen wiederholt Hinweise auf kursierende Gerüchte ein, wonach angeblich Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Geschäften der Innenstadt verdeckte Kontrollen vornehmen. Dabei gehe es um die Einhaltung der sogenannten Maskenpflicht. Die Kontrolleure würden ohne eigenen Mund-Nase-Schutz Geschäfte betreten und testen, ob dies vom Inhaber so toleriert wird. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ein solches Vorgehen in keiner Weise der Praxis des Ordnungsamtes entspricht. Dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren weder verdeckt, noch betreten sie in Zeiten der Corona-Pandemie Geschäfte ohne Mund-Nase-Schutz. Diesbezügliche Kontrollen sind zudem primär Aufgabe der Polizei. Da betrügerische Machenschaften nicht auszuschließen sind, sollten sich Geschäftsinhaber unbedingt einen Dienstausweis zeigen lassen und geforderte Bußgelder keinesfalls bar begleichen. Die Stadtverwaltung bittet dringend darum, in solchen Fällen entweder beim Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz der Stadt oder bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt eine Anzeige zu erstatten.