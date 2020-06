Bayreuth: Golf in der Nürnberger Straße aufgebrochen – die Kripo sucht Zeugen

BAYREUTH. Auf eine im Auto liegende Handtasche hatten es unbekannte Autoaufbrecher am Mittwochabend in der Nürnberger Straße abgesehen. Die Bayreuther Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Mittwochabend, im Zeitraum von 18 Uhr bis 20 Uhr, schlugen die Täter bei einem Volkswagen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Handtasche samt Geldbeutel. Der Golf war in einer Parkbucht in der Nürnberger Straße auf Höhe der Abzweigung zur Straße „Am Pfaffenfleck“ abgestellt. Die Unbekannten richteten einen Sachschaden von zirka 500 Euro, an bevor sie unerkannt entkamen.

Zeugen, die am Mittwochabend am südlichen Ende der Nürnberger Straße verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo in Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.