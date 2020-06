Bayern: Aktionstag der Initiative „Digital für alle“ findet online statt

Verbraucherzentrale Bayern beteiligt sich mit Smartphone-Rallye

Am 19. Juli findet der Digitaltag 2020 der Initiative „Digital für alle“ statt – diesmal als reine Online-Veranstaltung. Der bundesweite Aktionstag will die Digitalisierung erklären und Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen. Gleichzeitig soll er Raum schaffen auch für kontroverse Debatten. Wichtigstes Ziel der Initiative ist es, alle Menschen in Deutschland in die Lage zu versetzen, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Die Verbraucherzentrale Bayern beteiligt sich mit einer Smartphone-Rallye am Digitaltag 2020.

Dabei handelt es sich um eine „digitale Schnitzeljagd“ der Protagonistin Laura. Die 18-Jährige möchte endlich auf eigenen Füßen stehen. Wäre da nur nicht das leidige Thema Geld und die vielen anderen Dinge, die man wissen sollte. Laura hat viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Wer als Teilnehmer der Smartphone-Rallye das Lösungswort findet, zeigt, wie fit er in wichtigen Themen wie Handyvertrag oder Girokonto schon ist. Und er weiß, welche Rechte und Pflichten man als Verbraucher hat. Die Aktion richtet sich hauptsächlich an junge Verbraucher im Alter von 14 bis 25 Jahren. Die Smartphone-Rallye sowie alle technischen Voraussetzungen sind unter www.verbraucherzentrale-bayern.de/digitaltag zu finden.