Hebammen- und Familienzentrum „Zwergenland“ in Eckental sagt DANKE!

Viele selbständige Unternehmen, ob groß oder klein haben es momentan nicht leicht. Einige haben es nicht geschafft, diese Krise zu überstehen, welche noch nicht vorüber ist. Auch das Zwergenland hat einige Niederschläge ertragen müssen in den letzten Wochen. Kursleiter und Mitarbeiter haben sich umorientieren müssen und die Betreiberin vom Zwergenland-Lädle verlässt das Zwergenland im Sommer. Für all das und noch mehr sucht das Zwergenland nun zum ‚Neustart‘ auch noch liebevollen Ersatz.

Das Zwergenland darf nun wieder ‚fast‘ wie gewohnt ihre Besucher begrüßen – selbstverständlich unter den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, um deren Einhaltung alle gebeten werden.

Kaum sind die ersten Kurse online gestellt, kommen die ersten Buchungen und zeigen, wie wichtig dieser Ort für viele Menschen ist.

„So viele liebe Nachrichten haben uns in der Schließungszeit erreicht und Mut gemacht. Teilweise fehlten mir die Worte und ich habe mich weiter daran festgehalten und den Kopf nicht in den Sand gesteckt.“ So Sandy Matthes, Inhaberin des Zwergenlandes in Eckental.

„Ich bin so unfassbar dankbar.“ sagt Sandy Matthes und hat eine Träne in den Augen. „Unsere aktuellen Kurse werden schon ein wenig ‚anders‘ sein, jetzt mit den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen und den damit verbundenen neuen Konzeptionen, die wir uns hierfür haben einfallen lassen, ist das gar nicht so einfach. Aber es wird schön. Wir freuen uns so sehr darauf. Die Kinder sehen sich, schauen sich Dinge voneinander ab, die Mamis und Papis können sich austauschen oder einfach mal eines unserer Angebote ohne Kind nutzen und die Zeit für sich genießen. Wir freuen uns jetzt endlich wieder auf eine wundervolle Zeit mit Euch, hoffentlich mit noch viel mehr tollen Dozenten, Kursleitern, Mitwirkenden und damit verbundenen tollen neuen Angeboten. Eure Sandy und das Team vom ZWERGENLAND Eckental“

Das Zwergenland sagt DANKE. Danke an all seine treuen Besucher.

Kommt vorbei am 20. Juni von 10 – 15 Uhr. Bei Kaffee, Kuchen und der ein oder anderen Überraschung freut sich Sandy Matthes und ihr Team auf nette Gespräche und möchte ganz persönlich DANKE sagen.

ZWERGENLAND Eckental

Forther Hauptstraße 26, 90542 Eckental

0178 4466699

info@daszwergenland.com

www.daszwergenland.com