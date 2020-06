Fränkischer Genusskrimi von Bayreuther Autorin Birgit Ringlein erscheint

Schlossköchin Dora Dotterweich ist zurück! Am 25. Juni erscheint der neue Kriminalroman „Meuchelmord und Mandelkracher“ von Birgit Ringlein

Stars und Sternchen im Grafenschloss: Da, wo die Münchner Schickeria die spektakulärste Geburtstagsparty des Jahres feiern wollte, liegt auf einmal eine Tote – zu allem Überfluss handelt es sich dabei auch noch um das Geburtstagskind. Doch wo ist die Tatwaffe? Die neugierige Schlossköchin Dora Dotterweich unterstützt Kommissar Janzen mit den besten Absichten bei seinen Ermittlungen – und tappt dabei prompt von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Urfränkisch, mörderisch und appetitanregend!

Auf Schloss Lauenfels mitten in Franken soll die rauschende Geburtstagsfeier von Nadja von Schönthal stattfinden – doch die exzentrische Schauspielerin und Diva hält alle mit ihren ausgefallenen Wünschen auf Trab, treibt die Kosten in exorbitante Höhe und alle Beteiligten in den Wahnsinn. Kurz nach ihrer Ankunft auf dem alten Grafenanwesen wird sie tot in der Küche gefunden, ausgerechnet dem Refugium der schlagfertigen und resoluten Köchin Dora Dotterweich. Das fränkische Urgestein schwingt eigentlich die Kochlöffel im angesagten Wirtshaus »Eppelein« im Schloss und kredenzt hier Hausmannskost vom Feinsten, doch über die Leiche kann sie schwerlich hinwegsehen – und ihr ausgeprägter Hang, ihre Nase in Dinge zu stecken, wächst sich zu einer Ermittlung aus.

Der kulinarische Krimi »Meuchelmord und Mandelkracher« von Birgit Ringlein, Autorin zahlreicher Koch- und Backbücher zur heimischen Küche, zeichnet sich durch den charmanten Lokalbezug aus. Sie kreiert ein kleines, feines fränkisches Universum, von den Figuren bis zur Umgebung des Schlosses trifft sie ins Herz der Region. Leicht und humorvoll lässt sie ihre Protagonistin, die so herrlich unangepasst ist, durch den Mordfall stolpern und der Leser folgt ihr bei den Nachforschungen nur zu gern. Derb, unterhaltsam, spannend, witzig – und die angehängten Rezepte sind zum Niederknien! »Meuchelmord und Mandelkracher« ist ein äußerst unterhaltsamer Krimi, der Kochen und Verbrechen charmant verbindet.

Birgit Ringlein: Meuchelmord und Mandelkracher

Ein fränkischer Genusskrimi

Broschur

Köln: Emons Verlag 2020

Originalausgabe

ISBN 978-3-7408-0814-3

240 Seiten

Auch als E-Book erhältlich

Birgit Ringlein absolvierte sowohl eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte als auch zur Fremdsprachenkorrespondentin und arbeitete mehrere Jahre in Nordafrika als Geschäftsführerin. Im Jahr 2000 kehrte sie nach Bayreuth zurück und ist seitdem als Autorin tätig. Sie hat zahlreiche regionale Kochbücher veröffentlicht.