Feuerwehr Forchheim veranstaltete Malwettbewerb

Die regnerische Hälfte der letzten Wochen hat das Team „Malwettbewerb“ nicht nur für Einsätze und alltägliche Feuerwehraufgaben, sondern auch für die Auflösung des Malwettbewerbs #FeuerwehrForchheimindeinemBild genutzt, so die verantwortliche Leiterin der Kinderfeuerwehr Julia Kreller.

Nachdem die Altersspanne mit 2 bis 14 Jahren sehr hoch war, war allen Beteiligten schnell klar, dass die Bilder nach Altersgruppen eingeteilt werden müssen, so dass es drei „Gewinnerbilder“ gibt.

Hierbei ging es nicht unbedingt um das originalgetreue Ausmalen, sondern viel mehr um das kreative Gestalten.

Bunt-, Filz-, oder Wachsmalstifte, Wasserfarben, Glitzer, Sticker – erlaubt war, was gefällt.

Natürlich sollten die kleinen und größeren Künstler auch entsprechend belohnt werden und ein kleines Dankeschön für das Durchhalten während der vergangenen Wochen erhalten, so Julia Kreller weiter.

Aber nicht nur die Kinder sollen etwas bekommen, wir wollen auch – gerade in der aktuellen Zeit – die Forchheimer Unternehmer*innen unterstützen, und gemäß dem Motto: #supportyourlocal tätig werden. Auch wir als Freiwillige Feuerwehr wollen hierzu unseren Beitrag leisten, so Vorsitzender Josua Flierl.

Für die Kinder gab es Eintrittskarten für das Königsbad Forchheim, Wertgutscheine für das Kino Center Forchheim, heiße Schokolade im Restaurant Lübbis oder Eiskugeln bei verschiedenen Forchheimer Eisdielen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern*innen für die zahlreichen Bilder und wünschen viel Spaß mit den kleinen Geschenken, so Josua Flierl abschließend.