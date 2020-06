Barbara Bess als Künstlerin der Metropolregion Nürnberg ausgezeichnet

Die Jury des Forums Kultur der Metropolregion Nürnberg hat die Choreografin Barbara Bess zur Künstlerin der Metropolregion Nürnberg des Monats Juni gewählt. Die Jury des Forums kürt regelmäßig herausragende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, die in der Metropolregion Nürnberg leben und wirken, und stellt sie der Öffentlichkeit vor.

Für Barbara Bess ist der menschliche Körper ein Instrument. Eines, das aus verschiedenen Materialschichten besteht, innere Strukturen besitzt, die nach außen in Bewegung umgesetzt werden können. Ihre Performanceprojekte sind Erlebnisse für ihre TänzerInnen und ihr Publikum gleichermaßen, schafft sie doch Atmosphären, in denen es kaum eine Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum gibt.

Nach dem Tanz- und Choreografiestudium an der Salzburg Experimental Academy of Dance und am Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin kam die gebürtige Fränkin 2010 wieder in ihre Heimat zurück und hat die Metropolregion mit ihrer künstlerischen Handschrift geprägt.

Ob es die Renovierung einer Dorfscheune im Fränkischen ist, deren Arbeitsprozess sie auf die Bühne stellt, oder die Erforschung von Bewegung und Klang am Pappelsteig in den Pegnitzauen. Mit ihren Arbeiten bewegt sie sich an der Schnittstelle zwischen ländlichem und urbanem Raum. Strukturen wie Licht, Klang, Architektur, Gerüche nimmt sie konsequent in ihre Arbeiten auf, verwebt sie ineinander und schafft atmosphärisch stark aufgeladene Gesamtkunstwerke. Dafür erhielt sie 2017 den IHK-Kulturpreis und 2018 die Impulsförderung der Stadt Nürnberg.

Seit 2012 lebt sie in der Alten Schule in Kirchfembach und bietet dort wöchentlich Kurse für Hata Yoga sowie Workshops für Tanz- und Bewegungsforschung für Erwachsene und Kinder an. Ihr Wunsch ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Lernen durch Bewegung in Gemeinschaft und ein individueller Zugang zum eigenen Körper, im Vordergrund stehen.

Weitere Informationen unter www.barbara-bess.com

Alle bisher ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler der Metropolregion Nürnberg sind zu finden unter www.metropolregionnuernberg.de/kuenstlerinnen-der-metropolregion-nuernberg