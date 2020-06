Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 15.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 15.06.2020

BAMBERG. Montagfrüh kurz vor 02.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sutte gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte Rauchbildung und Feuer im zweiten Obergeschoss des Wohnanwesens festgestellt werden. Die Bewohner wurden aus den oberen Etagen evakuiert; auch Anwohner eines angrenzenden Hauses mussten bis zum Löschen des Brandes durch die Feuerwehr evakuiert werden. Als Brandursache wird von einem Defekt einer Mikrowelle ausgegangen. Zwei Personen, die versucht hatten, vor Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche zu unternehmen, verletzten sich leicht und mussten ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 15.06.2020

REICHMANNSDORF. Über den Gartenzaun vor einem Anwesen in der Ortsstraße „Brennender Stock“ kletterte in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag ein Unbekannter und beschädigte dabei den Zaun. Einen auf dem Grundstück abgestellten Pkw VW-Polo beschädigte der Eindringling mit Steinen und einem Brechwerkzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

WEICHENDORF. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag rissen unbekannte Täter von einem Wohnhaus in der Ortsstraße „Zur Mühle“ mehrere Styroporplatten von der Hauswand. Sachschaden entstand in Höhe von ca. 400 Euro. Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen am Wohnhaus aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

HALLSTADT. Aus einer Lagerhalle in der Ortsstraße „An der Marktscheune“ entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag bis Freitag ein versperrt abgestelltes blaues Mountainbike der Marke Jung im Wert von 205 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib des Fahrrades bzw. zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

SCHLÜSSELFELD. Auf der Kreisstraße BA 2 geriet Sonntagnachmittag ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Audi im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab ein Ergebnis von 2,56 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug und am Straßengraben entstand geringer Sachschaden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 15.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 15.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 15.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 15.06.2020

Ebermannstadt. Am Samstagmittag befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Renault Twingo die B 470 von Forchheim kommend stadteinwärts. Von der Feuersteinstraße kommend bog ein weißer VW-Passat in die B 470 ebenfalls stadteinwärts vor dem Renault, ohne diesen zu behindern, ein. An der Querungshilfe hielt der weiße VW-Passat an, um Fußgängern die Querung zu ermöglichen. Der Fahrer des Renaults erkannte dies zu spät und fuhr auf den Passat auf. Während der Unfallverursacher auf dem Parkplatz bei der Apotheke anhielt, fuhr die Passatfahrerin unbekümmert weiter. Ein Fahrer eines roten Audi Q 3 beobachtete den Anstoß und hielt ebenfalls am Parkplatz an. Am unfallverursachenden Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zur Schadensregulierung wird nun gebeten, dass sich sowohl der Mann im Audi als auch die Fahrerin des VW-Passat mit der PI Ebermannstadt in Verbindung setzen. Sie dürfte ca. 70 Jahre alt und grauhaarig sein.



Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 15.06.2020

Fehlanzeige.