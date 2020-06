Energiehelden in Oberfranken aufgepasst: Bewerbung für Bürgerenergiepreis bis 29. Juni 2020 möglich

Energiehelden in Oberfranken aufgepasst: Noch bis zum 29. Juni läuft die Bewerbungsfrist für den Bürgerenergiepreis. 10.000 Euro warten auf engagierte Oberfranken, die sich in ihrem Umfeld für die Energiezukunft stark machen. Der Bürgerenergiepreis wird vom Bayernwerk in Kooperation mit der Regierung von Oberfranken zum siebten Mal vergeben.

Alle oberfränkischen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich direkt beim Bayernwerk online für den Bürgerenergiepreis zu bewerben. Gewinnen können Privatpersonen, Vereine, Kindergärten oder auch Schulen, die mit pfiffigen und außergewöhnlichen Ideen und Maßnahmen einen Impuls für die Energiezukunft geben. „Der Bürgerenergiepreis richtet sich an alle, die einen Beitrag für die lokale Energiezukunft leisten. Mit dem Bürgerenergiepreis wollen wir vorbildliche Projekte sichtbar machen und dadurch auch andere motivieren, sich für den Klimaschutz einzusetzen. “, erklärte Ingo Schroers, Mitglied der Geschäftsleitung der Bayernwerk Netz GmbH, im Januar beim Auftakt. Eingereicht werden können Projekte, die entweder in Planung sind, im laufenden Jahr begonnen haben oder aufgrund ihrer inhaltlichen Qualität nach wie vor Bestand haben. Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen.

Der Bürgerenergiepreis wurde ins Leben gerufen, um Menschen zu motivieren, sich aktiv Gedanken darüber zu machen, wie wir heute mit Energie umgehen. Thomas Engel, Regierungsvizepräsident von Oberfranken, rief zur Teilnahme am Bürgerenergiepreis auf: „Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu ermutigen, zukunftsweisende Lösungen in ihrem Umfeld umzusetzen. Menschen brauchen Vorbilder – und diese finden sie in unseren Preisträgern. Indem wir ihre Ideen publik machen, regen sie andere zum Nachahmen an. Gleichzeitig belohnen wir die Preisträger für ihr Engagement.“

Der Bürgerenergiepreis wird regelmäßig sowohl in Oberfranken als auch in den Regierungsbezirken Unterfranken, Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz vergeben. Videos der bisherigen Sieger sind im Bayernwerk-Kanal auf YouTube zu finden. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zum Bürgerenergiepreis sind im Internet auf der Bayernwerk-Seite unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, 29. Juni 2020. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury drei Preisträger aus.

