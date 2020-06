Aktionstag in der Altenpflege am Mittwoch, 17. Juni 2020 – auch in Bamberg

#GemeinsameSache für eine solidarische Altenpflege

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft am Mittwoch, 17. Juni 2020, unter dem Motto „#GemeinsameSache für eine solidarische Altenpflege“ Beschäftigte in der Altenpflege bundesweit zu einem Aktionstag auf, um ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen mit genügend Personal, für eine gute Bezahlung und eine solidarische Finanzierung der Pflege Nachdruck zu verleiden. Nötig ist eine Pflegevollversicherung, in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen: die solidarische Pflegegarantie. Das ist wichtig, damit die Forderung nach fairen Arbeitsbedingungen nicht gegen #den Wunsch nach bezahlbaren Pflegesätzen ausgespielt werden. In einem ersten Schritt müssen die Eigenanteile für pflegebedingte Kosten in stationären Einrichtungen begrenzt werden.

An der Aktion beteiligen sich auch Beschäftigte der Sozialstiftung Bamberg Altenhilfe gGmbH am Mittwoch, dem 17. Juni um 12:30 Uhr im Zentrum für Senioren, St.-Getreu-Str. 1, 96049 Bamberg und weisen mit einer Fotoaktion auf ihre Situation hin.

„Die Corona-Krise hat noch einmal wie unter einem Brennglas gezeigt, dass in der Altenpflege vieles im Argen liegt, und sie hat unsere Kritik an Kürzungen und an der Kommerzialisierung der Altenpflege bestätigt. Damit muss Schluss sein“, sagt Magdalene Waldeck, ver.di Gewerkschaftssekretärin in Bamberg. „Überall werden gute und engagierte Beschäftigte für die Altenpflege gesucht, diese kann man nur durch eine bedarfsgerechte Personalausstattung und gute Arbeitsbedingungen gewinnen. Eine bessere Bezahlung ist insbesondere bei den kommerziellen Anbietern notwendig“, betont Margit Spiegel, Betriebsratsvorsitzende der Sozialstiftung Bamberg Altenhilfe. Der Pflegemindestlohn, bei dem ver.di überfällige Verbesserungen durchsetzen konnte, verhindere zwar die allerschlimmste Ausbeutung, aber eine angemessene Bezahlung könne auf diesem Wege nicht erreicht werden. ver.di verhandle mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) einen Tarifvertrag, der auf die gesamte Altenpflege erstreckt werden soll. „Dieser Tarifvertrag wird das Lohnniveau endlich wirksam nach unten absichern; existierende bessere Tarifverträge bleiben weiterbestehen.“

Der Aktionstag ist Auftakt des Altenpflegeprojektes #GemeinsameSache der Gewerkschaft ver.di. „In der Pflegeversicherung braucht es einen Systemwechsel. Wir machen uns stark für eine solidarische Pflegegarantie, damit die Pflegeversicherung alle pflegebedingten Kosten garantiert trägt und diese von allen Bürgerinnen und Bürgern solidarisch finanziert wird. Die Pflege ist schließlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, schließt Waldeck ab.

Infos unter www.GemeinsameSache.verdi.de