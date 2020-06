Stadt und Landkreis Bayreuth: Beratungstage für Existenzgründer und kleine bis mittlere Unternehmen

Stadt und Landkreis Bayreuth bieten jeweils am Donnerstag, 18.Juni und 2. Juli 2020, Termine an Bayreuth

Gemeinsam mit dem Fachberater der Industrie-und Handelskammer für Oberfranken führen Landkreis und Stadt Bayreuth jeweils am Donnerstag, 18. Juni und 2. Juli 2020, wieder Beratungstage für Gründungsinteressierte, Jungunternehmer bzw. Inhaber kleiner bis mittlerer Betriebe durch. Aufgrund der durch die Corona-Krise bedingten Notwendigkeit, persönliche Kontakte einzuschränken, werden die Beratungstage als Telefonkonferenz durchgeführt. Die Experten stehen an diesenTagen von 9.00 bis 16.00 Uhr für eine kostenlose Einstiegsberatung in 30- bis 45-minütigen Einzelgesprächen zur Verfügung. Der Beratungsumfang ist weit gespannt und reicht von der Konkretisierung des Gründungsvorhabens, Gründungsformalitäten, Besprechung einer Unternehmenskonzeption, Diskussion von Wachstumsplänen oder Notlagen bestehender Be-triebe, Finanzierungsmöglichkeiten, staatliche Förderhilfen, Möglichkeiten einer längerfristigen Betreuung und Beratung bis hin zu Hilfestellungen bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Für die Teilnahme isteine Voranmeldung bei der Wirt-schaftsförderung der Stadt Bayreuthunter Tel.-Nr. 0921/25-1590 notwendig. WeitereBeratungstage sind zudem für den 10. Septemberund den 1. Oktober 2020 geplant. Beratungsgespräche für Erstinformationen und Starthilfen können aber auch sonst das ganze Jahr über vereinbart werden. Die Wirtschaftsförderungen von Landkreis und Stadt Bayreuth stehen gerne mit Informationen zur Verfügung. Wenden Sie sich per Email oder Telefon an wirtschaftsfoerderung@stadt.bay-reuth.de bzw. 0921/25-1590 oder georg.suenkel@lra-bt.bayern.de, 0921/728-342.