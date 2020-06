Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 13.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 13.06.2020

Bamberg. Eine Frau hatte am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr ihr Fahrrad am Treppenaufgang des Bowlingcenters an der Breitenau versperrt abgestellt. Als sie ca. eine Stunde später zu ihrem E-Bike zurückkommt, stellt sie das Fehlen ihres Sattels samt Sattelrohr fest. Der Entwendungsschaden wird mit 120 Euro beziffert. Zeugenmeldungen hinsichtlich des Diebstahls werden bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegengenommen

Bamberg. Am Freitagnachmittag befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die Claviusstraße in Richtung Heinrichsdamm und übersah an dortiger Kreuzung eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 21-jährige Radfahrerin. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Klinikum Bamberg verbracht.

Bamberg. In der Schlüsselstraße wurde am Freitag zwischen 13.00 und 16.00 Uhr ein geparkter weißer Mercedes Kombi von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugfront beschädigt und ein Sachschaden von etwa 2000 Euro verursacht. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 13.06.2020

Altendorf. Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über ein Fenster in eine unbewohnte Doppelhaushälfte am Egloffsteiner Ring ein. Hierbei richtete der Unbekannte einen Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro an. Der Täter entwendete anscheinend nur Modeschmuck von geringem Wert. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hallstadt/Breitengüßbach. Im Laufe des Freitags ereigneten sich im Landkreis zwei Verkehrsunfälle mit zwei verletzten Personen. Am Nachmittag fuhr in Hallstadt im Kreisverkehr der Emil-Kemmer-Straße ein 66-jähriger Jaguarfahrer zweimal heftig auf den Opel einer 29 Jährigen auf, weil er das Gas- und Bremspedal verwechselte. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Ebenso leichte Verletzungen erlitt ein 37-jähriger Radfahrer, der um Mitternacht in Breitengüßbach auf dem Radweg im Industriering einen Stein touchierte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte.

Litzendorf. Drei junge Frauen waren am Donnerstag gegen 18.00 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Kunigundenruh und Bamberg-Ost unterwegs. Im Bereich der zwei Autobahnunterführungen trat ihnen plötzlich ein Exhibitionist gegenüber. Der Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, hatte westeuropäisches Aussehen, dunkelblonde Haare und eine schlanke Figur. Er trug ein grau-blaues T-Shirt und eine blaue Jeans. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 13.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 13.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 13.06.2020

FORCHHEIM. Ein 40jähriger Radfahrer stürzte am Freitagabend beim Abbiegen von der Mayer-Franken-Straße in die Ziegeleistraße. Hierbei zog er sich Prellungen und eine Kopfplatzwunde zu. Der vermutliche Grund des Sturzes war für die Polizei vor Ort schnell ermittelt. Der Fahrer war mit knapp über einem Promille stark alkoholisiert. Daher wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

EGGOLSHEIM. Zu leichten Verletzungen eines Motorradfahrers kam es am Freitag gegen Mittag. Bei der Einmündung zur St2260 wollte ein 50-jähriger Kraftradfahrer einbiegen, hierbei übersah er jedoch seinen Vordermann, sodass die Motorräder zusammen stießen und der 58-jährige auf der vorderen Maschine umfiel. Er verletze sich leicht am Schienbein.

FORCHHEIM. Eine feuchtfröhliche Party von etwa 30 Jugendlichen am Grillplatz auf der Sport-Insel wurde der Polizei am Freitag gegen 21 Uhr mitgeteilt. Als die Feier durch die Beamten aufgelöst wurde, kam es zu Ausschreitung, sodass insgesamt drei stark alkoholisierte und aggressive Personen in Polizeigewahrsam genommen werden mussten. Unter anderem wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung aufgenommen.

HEROLDSBACH. Ein Umweltsünder hinterließ am sog. „Rennweg“ in der Nähe von Oesdorf etwa 100 Müllsäcke mit Gartenabfällen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgenommen. Die Säcke wurden durch den Bauhof ordnungsgemäß entsorgt. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 09191/7090-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 13.06.2020

Hiltpoltstein. Am Freitagnachmittag wollte ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 2 zwischen Almos und Hiltpoltstein einen Sattelzug überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw samt Anhänger. Trotz eines Ausweichmanövers des Pkw-Fahrers touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Der junge Motorradfahrer stürzte daraufhin und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Um diesen nicht zu überfahren, musste eine nachfolgende Pkw-Fahrerin ebenfalls in den angrenzenden Seitengraben ausweichen. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15000,- Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme war für zwei Stunden komplett gesperrt.

Egloffstein. Beim Ausfahren aus ihrem Grundstück übersah am Freitagvormittag eine 44-Jährige einen auf der Staatstraße in Richtung Ebermannstadt fahrenden 37-Jährigen Kradfahrer. Nach der Kollision stürzte dieser mit seiner Suzuki in den angrenzenden Straßengraben. Der Biker wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Chirurgie nach Erlangen verbracht. Die Autorfahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leutenbach/OT Mittelehrenbach. Im südwestlichen Bereich von Mittelehrenbach wurden im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstagabend zwei Jagdkanzeln mutwillig beschädigt, indem Stützpfosten der Dächer abgesägt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0

Ebermannstadt. Im Rahmen von Motorradkontrollen im Bereich der Burg Feuerstein wurden zwei Kradfahrer beanstandet, welchen die Weiterfahrt anschließend untersagt wurde. Ein 41-Jähriger KTM-Fahrer hatte auf seinem Hinterreifen fast kein Profil mehr und ein 25-Jähriger führte technische Veränderungen an seiner Suzuki durch, wodurch seine Betriebserlaubnis erloschen ist. Beide erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 13.06.2020

Kulmbach. Einen betrunkenen Kraftfahrzeugfahrer haben Beamte der PI Kulmbach am Freitagabend aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeistreife hatte gegen 19:25 Uhr, im Stadtgebiet Kulmbach einen Kraftfahrzeugführer angehalten. Bei dessen Überprüfung kam den Beamten bereits Alkoholgeruch entgegen. Ein hierauf durchgeführter, gerichtsverwertbarer Alcotest ergab beim Kontrollierten einen Wert von 0,54 Promille. Dem Alkoholsünder wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden an seine Ehefrau übergeben und er darf sich nun auf ein Monat Fahrverbot mit einhergehenden Bußgeld in Höhe von 500,- freuen.

Kulmbach. Im Zeitraum vom Sonntag 12:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr war erneut ein „Schmierfink“ im Bereich des Bahnhofs in Kulmbach unterwegs. Der unbekannte Täter beschmierte die Fließen in der Herrentoilette des Bahnhofs mittels eines schwarzen Edding. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Kulmbach unter der Rufnummer 09221-6090.