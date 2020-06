Strukturwandel im Landkreis Kulmbach am Sonntag im BR Fernsehen

Die Themen der Sendung:

100 Jahre Kicker: die Welt des runden Leders (Nürnberg/Mittelfranken)

Das Nürnberger Sportmagazin „Kicker“ feiert am 14. Juli 2020 seinen 100sten Geburtstag. Walther Bensemann gründete den Kicker in Konstanz, ehe der Redaktionssitz sechs Jahre später nach Nürnberg zog. Nach dem zweiten Weltkrieg gehörte das Magazin verschiedenen Verlagen aus München, 1968 aber holte der Olympiaverlag den „Kicker“ zurück nach Nürnberg, wo er bis heute seinen Redaktionssitz hat.

Der Gesundheitstipp: Wieder fit mit neuem Kniegelenk (Rummelsberg, Marktredwitz/Mittelfranken, Oberfranken)

In Deutschland leiden geschätzt rund 5 Millionen Männer und Frauen unter Arthrose. Die Krankheit ist damit die häufigste Gelenkerkrankung. Sportunfälle, Fehlstellungen wie X- oder O-Beine und Übergewicht können zu einem solchen Knorpelabbau im Gelenk führen. In vielen Fällen ließe sich ein Gelenk noch lange funktionstüchtig erhalten, doch Mediziner kritisieren, dass viele Patienten zu lange mit Diagnose und Behandlung warten und die die Schmerzen oft aussitzen. Dabei ist eine Arthrose nicht heilbar, der Knorpelabbau im Gelenk schreitet immer weiter voran. Die „Frankenschau“ startet mit diesem Thema eine neue Gesundheitsserie.

Wohnen, leben, viel Kultur: Strukturwandel im Landkreis Kulmbach (Oberfranken)

Aus einer alten Industriebrache soll ein neues Wohnviertel mit viel Grün, trendigen Wohnungen, Kultur, Gastronomie und Treffpunkten werden. Die Marktgemeinde Mainleus im Landkreis Kulmbach steht derzeit vor der Aufgabe, für 30 Millionen Euro eine 14 Hektar große Industriebrache zu neuem Leben zu erwecken: Es geht um das Gelände der „Alten Spinnerei“. 2013 ging diese in die Insolvenz, gebaut wurde sie 1908. 3.000 Menschen verdienten hier ihr Geld, weswegen viele Mainleuser bis heute noch eine emotionale Bindung an ihre Spinnerei und an den Gründer der Spinnerei, den Fabrikanten Fritz Hornschuch, haben. Der sorgte für seine Arbeiter, indem er ihnen gleich einen ganzen Ortsteil baute: die Arbeitersiedlung „Hornschuchhausen“. Auch hier wird kräftig saniert. Barrierefreies Wohnen soll in dem ehemaligen „Arbeitsschlösschen“ möglich sein. Auch die dazugehörige Gaststätte und Biergarten sollen zu neuem Leben erweckt werden. Jede Menge Baustellen – für die Gemeinde ein Jahrhundertprojekt.

Von wegen Manege frei: Kinder-Circus in Not (Langendorf/Unterfranken)

Woche für Woche werden die Corona-bedingten Vorschriften in Bayern mehr gelockert. Doch vor allem Kulturinstitutionen leiden immer noch, weil für die meisten von ihnen der Betrieb noch weiterhin untersagt ist. So auch der Circus Luna im unterfränkischen Langendorf. Hier dürfen Kinder normalerweise in der Manege ausprobieren, wie es ist, als Artist am Trapez unter dem Zeltdach zu schweben oder als Clown das Publikum zum Lachen zu bringen. Aufgrund der Pandemie fallen die Trainings-Camps für die Kids nun schon seit Monaten aus. Nicht nur der Zirkus-Direktor und seine Familie leiden unter der Situation.

Urlaub daheim: Blütenpracht im Schlosspark Dennenlohe (Mittelfranken)

Schloss Dennenlohe wurde 1734 mit allen seinen Nebengebäuden erbaut und gilt als eines der schönsten Barockensembles in Bayern. Das Schloss wird vom größten Rhododendronpark Süddeutschlands sowie von einem 25 Hektar großen Landschaftsgarten umgeben. Seit 1990 verbringt Baron Süsskind fast jeden Tag in seinem Garten. Nahezu alle Pflanzen sind von ihm selbst gepflanzt, alle Steine selbst gesammelt und gelegt. Mittlerweile ist der Park rund 26 Hektar groß, weitere 15 Hektar folgen in den nächsten Jahren, so dass die Besucher immer neue Gartenideen in Dennenlohe vorfinden werden. Der Park von Dennenlohe gliedert sich in drei Bereiche auf: in den täglich geöffneten Rhododendronpark, den stetig wachsenden Landschaftspark, einem Mix aus traditionellen Kultur- und Wildlandschaften, sowie den nur an bestimmten Tagen im Jahr geöffnete Privatgarten des Schlosses. Bis Oktober ist der Park für Besucher geöffnet.

BR Fernsehen

Sonntag, 14. Juni 2020, 17.45 Uhr

Frankenschau

Moderation: Rüdiger Baumann

Redaktion: Thomas Rex

BR Mediathek. Nach Ausstrahlung 12 Monate