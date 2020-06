SG Neunkirchen veranstaltete Benefizlauf zugunsten des Personals des Alten- und Pflegeheims Neunkirchen und der Sozialstation Neunkirchen

Vom 15. bis 17. Mai veranstaltete die SG Neunkirchen einen Benefizlauf zugunsten des aktuell besonders geforderten Personals des Alten- und Pflegeheims Neunkirchen und der Sozialstation Neunkirchen. Motiviert von dem schönen Ziel erliefen die Mitglieder, getrennt und ohne Zeitnahme, stolze 1500 Kilometer. Für jeden gesammelten Kilometer spendeten sie 50 Cent, der Verein verdoppelte die Summe.

Am 5. Juni fand schließlich die Spendenübergabe statt. Michael Korzuschnik und Wilfried Haidinger vom SG-Vorstand überreichten je 75 10-Euro-Gutscheine von 5 Neunkirchner Restaurants an Christine Schmitt von der Caritas-Sozialstation und Johannes Kraus vom Caritas-Alten- und Pflegeheim. Die beiden freuten sich sehr über das kulinarische Dankeschön und bestätigten, dass die über 120 dort beschäftigten Pflegekräfte durch die aktuellen COVID-19-Schutzmaßnahmen noch mehr belastet seien als sonst.

Ein Tipp für alle, die Lust haben (wieder) mit dem Laufen anzufangen: Bald startet bayernweit erneut das beliebte und kostenlose LAUF10!-Programm – in 10 Wochen fit für 10 Kilometer. Am 17. Juni um 18 Uhr findet in der Josef-Kolb-Straße 15 in Neunkirchen am Brand eine Infoveranstaltung und gleich im Anschluss um 18:30 Uhr das erste Training unter professioneller Anleitung durch die SG Neunkirchen statt.

Nächstes Jahr dürfen sich die Läuferinnen und Läufer in der Region dann auf die Premiere des von der SG Neunkirchen am 20. Juni 2021 organisierten Neunkirchner Sommerlaufs mit Lindelberg-Trail freuen.