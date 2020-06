Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 11.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 11.06.2020

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag wurden im Zeitraum von 15 Uhr bis 16.30 Uhr zwei in der Benzstraße geparkt abgestellte Pkw jeweils an den linken Außenspiegeln so beschädigt, dass ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro eingetreten ist. Anhand er Spuren am Unfallort wird davon ausgegangen, dass die Schäden durch ein größeres Fahrzeug, z. B. ein Lkw, verursacht wurden. Hinweise auf den Verursacher gibt es bis dato nicht, deshalb bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

BAMBERG. Im Rahmen einer Kontrolle stellten Beamte der PI Bamberg – Stadt am Mittwochabend bei einem 19jährigen Mann fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw im Straßenverkehr geführt hat. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Im Rahmen der Sachbearbeitung wurden Gegenstände der Rauschgiftzubereitung aufgefunden und sichergestellt. Er wird wegen eines Verstoßes gem. dem Straßenverkehrsgesetz und dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

BAMBERG. Am Mittwochabend beobachtete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Forchheimer Straße einen 23jährigen Mann dabei, wie dieser den Markt über den Eingang mit prall gefülltem Rucksack verlassen wollte. Dieser 23jährige sei in der Vergangenheit schon öfter negativ aufgefallen und sollte angehalten werden. Der Mann flüchtete in den Markt und wurde im Bereich der Kassen von couragierten Kunden festgehalten. Bei der weiteren Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der Mann Diebesgut im Wert von rund 50 Euro in seinem Rucksack verstaut hatte. Er wird nun wegen Ladendiebstahl angezeigt. Die Kunden, die den Mann im Bereich der Kasse festgehalten haben, mögen sich bei er Polizei Bamberg-Stadt melden (0951 9129210).

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 11.06.2020

BREITENGÜSSBACH. Am Mittwoch wurde bei der Polizei bekannt, dass offenbar während des vergangenen Wochenendes Unbekannte in der Schulstraße eine Doppelgarage der Grund- und Mittelschule mit Schmierereien versahen. An die Wände wurde mit grüner Farbe die Schriftzüge „NEED“ und „WEED“ gesprüht sowie ein Garagentor mit den Kürzeln „Gls“ und „THC“ und den Ziffern „961″ versehen. Dazu wurde schwarze und rote Farbe benutzt. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei zunächst auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu den vermutlich jugendlichen Tätern erbittet die Polizei unter der Ruf-Nr. 0951/9129-310.

ZAPFENDORF. Am vergangenen Wochenende wurde eine Wand eines Firmengebäudes in der Scheßlitzer Straße mit dem Schriftzug „Vogt“ in blauer Farbe besprüht. Der Schaden wurde auf 50 Euro geschätzt. Hinweise zu dem unbekannten Täter erbittet die Polizei unter der Ruf-Nr. 0951/91 29 310.

PETTSTADT. Mittwochfrüh, gegen 06.15 Uhr, befuhr eine 36-Jährige mit einem Motorroller einen Flurbereinigungsweg zwischen Erlach und Pettstadt. Als ihr ein Pkw entgegen kam, musste sie ausweichen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die linke Seite. Dabei zog sie sich Prellungen zu. Am Roller entstand zudem Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Lenker des Pkw fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei unter der Ruf-Nr. 0951/9129-310.

BISCHBERG. Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, warf ein Unbekannter einen Stein auf die Brücke der B 26 über den Rhein-Main-Donau-Kanal in den fließenden Verkehr. Der Täter hielt sich dabei offenbar unterhalb der Brücke auf dem Radweg auf. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer wurde durch den Steinwurf gefährdet aber glücklicherweise nicht getroffen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Täterhinweise erbittet die Polizei unter der Ruf.-Nr. 0951/91 29 310.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 11.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 11.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 11.06.2020

Forchheim. Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr befuhr ein 18jähriger mit einem Kleintransporter die Äußere Nürnberger Straße. Beim Abbiegen in die Hans-Böckler-Straße übersah er eine querende 51jährige Radfahrerin, welche beim Zusammenstoß stürzte und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Forchheim. Gegen 18.15 Uhr wurde am Mittwoch, im Anwesen Gebrüder-Waasner-Weg 1, ein dort für wenige Minuten unversperrt abgestelltes Pedelec, entwendet. Das Zweirad, ein schwarzes Bulls Twenty 9 XT, hatte einen Zeitwert von etwa 2000 Euro. Wer hat etwas gesehen?

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 11.06.2020

Igensdorf. Am Mittwochabend wurde in Stöckach eine Polizeistreife auf eine Fußgängergruppe aufmerksam, bei denen im Vorbeifahren festgestellt wurde, daß eine Person einen Joint in der Hand hielt. Bei einer daraufhin durchgeführten Personenkontrolle wurde festgestellt, daß es sich tatsächlich um einen Cannabisjoint handelte, den eine 46-jährige Frau aus Nürnberg mitführte. Eine anschließende Durchsuchung der Personen brachte keine weiteren Drogen mehr zum Vorschein. Gegen die Nürnbergerin wurde ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 11.06.2020

KULMBACH. Im sofortigen Führerscheinverlust endete die Fahrt einer 48-jährigen Frau aus dem Landkreis Bayreuth. Sie war erheblich alkoholisiert auf der B289 in Richtung Mainleus unterwegs, als eine Kulmbacher Polizeistreife ihre Fahrt stoppte. Am Mittwochabend kurz nach 19:00 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Volkswagen vom Kreuzstein auf die Nordumgehung in westliche Richtung auf. Dabei war ihr Fahrverhalten derart auffällig, dass die Polizisten diesem auf den Grund gehen mussten. Sie fuhr in merklichen Schlangenlinien und mit grundlos wechselnden Geschwindigkeiten, was objektiv nicht erklärbar schien. Einer aufmerksamen Zeugin war dies bereits zuvor auf der B85 aufgefallen, so dass auch sie argwöhnisch wurde. Die Kontrolle lieferte eine mehr als deutliche Erklärung für die Wahrnehmungen der anderen Verkehrsteilnehmerin und der Beamten: Knapp zweieinhalb Promille Alkohol dürften die motorischen Fähigkeiten der Fahrerin wohl überfordert haben. Ihr Auto blieb an Ort und Stelle stehen, ihren Führerschein behielten die Beamten gleich ein. Die Alkoholsünderin musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Wie lange die Dame auf ihren Führerschein verzichten muss und wie hoch ihre Strafe ausfällt müssen jetzt die Justizbehörden entscheiden.