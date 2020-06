Online Meeting der FDP Bayreuth – Land mit Thomas Sattelberger, MdB

Zu unserem offenen Online Mitgliedertreffen am Sonntag den 14.06.2020 um 15.30 Uhr – haben wir einen tollen Gast gewinnen können. Thomas Sattelberger!

Thomas Sattelberger ist seit 2017 für die FDP Mitglied des deutschen Bundestages. Er war im Vorstand der Deutschen Telekom, in der Direktion von Daimler-Benz und ab 1982 für die Führungskräfte-Entwicklung bei der MTU zuständig. Ab 1989 war er Leiter Education & Management Development der damaligen Daimler-Benz Aerospace AG (DASA). Ab 1994 war er Leiter Konzern-Führungskräfte und Personalentwicklung der Lufthansa. Dort gründete er mit der Lufthansa School of Business die erste Corporate University in Deutschland. 1999 wurde er Lufthansavorstand, 2003 ging er als Personalvorstand und Direktor zu Continental nach Hannover und 2007 in gleicher Funktion zur Deutschen Telekom in Bonn, dort blieb er bis 2012.

Gäste sind bei dieser Veranstaltung herzlich willkommen.

Der Link für diese Veranstaltung per Computer, PC oder Smartphone: https://www.gotomeet.me/fdpbayern/bt-land

Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind: https://global.gotomeeting.com/install/817751557