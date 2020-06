Veranstaltungen in Pottenstein im Juni

Mittwoch, 17.06.2020 und Freitag, 19.06.2020 um 17:00 Uhr

Biervortrag mit Umtrunk – Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk mit anschließender Brauereibesichtigung und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruckmayers Urbräu an der B470. Der Chef des Hauses wird sie in die Geheimnisse des Bierbrauerns einweihen. Preis/Person 6,00 € zuzügl. Bier-Diplom 1,00 € (wenn gewünscht). Beginn 17:00 Uhr, Anmeldung unter 0160/94701869 erforderlich! Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Donnerstag, 18.06.2020 um 14:00 Uhr

Geführte Wanderung rund um Pottenstein, Zeit: 14.00 bis 17.00, Gehzeit ca. 3 Stunden, Treffpunkt vor dem Tourismusbüro am Rathaus, Wanderführer Johann Brendel, Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich: Tel. 09243/70841 oder info@pottenstein.de. Die Wanderung findet ab 5 Personen statt

Freitag, 19.06.2020 um 21:30 Uhr

Die romantische Nachtwächter-Tour. Folgen Sie dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über den Beruf des „NACHTWÄCHTERS“ und über das mittelalterliche Felsenstädtchen. Finden Sie heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übriggeblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind(6-14J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp – oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Samstag, 20.06.2020 um 15:30 Uhr

Führung „Unter dem Machandelboom“, Dauer ca 3,5h, 4,- € Biologie und Kulturgeschichte des Wacholders, ab Haßlach, mit einigen Wacholderprodukten. Leitung: Melanie Schulz (zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin), weitere Informationen und Anmeldung bis einen Tag vorher, unter 09244/982944 (AB)

Samstag, 20.06.2020 um 16:00 Uhr

Kulinarische BierStadt(ver)Führung – Lernen Sie unsere „drei“ Brauereien bei einer informativen Stadtführung von Brauerei zu Brauerei kennen. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot und können dabei drei verschiedene Biere testen. Zum kulinarischen Abschluss gibt es ein Essen zum Bier, für Vegetarier ist natürlich auch gesorgt. Preis: € 20,00 p. P. Leistungen: Brauereiführung / Biervortrag (ca. 30 Minuten), Stadtführung, drei Schoppen Bier (a´ 0,25 Ltr.) ein Essen, Dauer: 2,5 – 3 Stunden, Teilnehmerzahl: ab 8 bis 15 Personen, Anmeldung (bis einen Tag vorher erforderlich), Treffpunkt: Tourismusbüro am Rathaus, Forchheimer Str. 1, 91278 Pottenstein, Anmeldung im Tourismusbüro Tel.: 09243/ 70841 oder info@pottenstein.de

Sonntag, 21.06.2020 um 10:00 Uhr

Frühsommerwanderung „Tiefer Grund“ – Hundewanderung mit Lisa White – Hundetrainerin und dem Verein Gästeführer Pottenstein und Fränkische Schweiz! Vom Wanderparkplatz Zeckenstein/Tüchersfeld aus starten wir und machen uns gemeinsam auf unserem Rundwanderweg von Tüchersfeld und durch die Bärenschlucht zurück ins das einzigartige Felsendorf bei Pottenstein. Begleitet werden wir von Thomas Büttner einem Wanderführer, der uns vieles über die Sehenswürdigkeiten und geologischen Besonderheiten mitteilt. Da es sich um eine spezielle Wanderung für Hundefreunde handelt können an der Wanderung max. 10 Hunde + Mensch teilnehmen! Sehr gerne dürfen auch alle anderen Menschen das gerne gemeinsame Wandern (ohne Hund) an der Frühsommer-Wanderung teilnehmen! Preise: Hund – Mensch Gespann 30,-€, weitere Person – 20,-€, zusätzlicher Hund – 10,-€. Nach der Wanderung besteht auch die Möglichkeit in der Nähe einzukehren! Anmeldung: bis spät. 13. Juni 2020 unbedingt erforderlich bei Lisa White – Hundetrainerin, 91334 Hemhofen Mob. 0162-2070717, www.hbfw.de

Mittwoch, 24.06.2020 um 10:00 Uhr

Rundgang durch die historische Altstadt Pottensteins. Treffpunkt vor dem Tourismusbüro am Rathaus, Forchheimer Str. 1, 91278 Pottenstein. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich: Tel. 09243/70841 oder info@pottenstein.de. Dauer ca. 90 Minuten. Der Rundgang findet ab 5 Personen statt. Maximal 15 Personen!

Mittwoch, 24.06.2020 und Freitag, 26.06.2020 um 17:00 Uhr

Termin: 25.06.2020 um 14:00 Uhr

Exkursion durchs Klumpertal. Treffpunkt am Wanderparkplatz oberhalb der Schüttersmühle, Dauer ca. 1,5 Stunden. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich: Tel. 09243/70841 oder info@pottenstein.de. Die Exkursion findet ab 5 Personen statt. Maximal 15 Personen!

Freitag, 26.06.2020 um 21:30 Uhr

Samstag, 27.06.2020 um 16:00 Uhr

Samstag, 27.06.2020 um 19:00 Uhr

Konzert mit dem Saxophon-Septett „Sax´n-Die“ im Kurpark. Eintritt frei. Bei Regen entfällt das Konzert.

Samstag, 27.06.2020 um 21:00 Uhr

Fledermaus Exkursion – entdecke die wundersame Welt dieser einzigartigen Tiere der Nacht! Fledermäuse gehören nicht zu den Mäusen, obwohl sie so heißen und auch nicht zu den Vögeln, obwohl sie fliegen können. Wir laufen durch die abendliche Stadt Pottenstein, lauschen den interessanten Informationen des Exkursionsleiters und spätestens bei Einbruch der Dunkelheit können wir viele Fledermäuse beim nächtlichen Ausflug sehr gut beobachten! Dauer: ca. 2 Stunden, Alter: ab 6 bis 100 Jahre, Beitrag: 4,- € Kinder bis 15 Jahre, 8,-€ für Erwachsene, Teilnehmerzahl: ab 5 Personen, Anmeldung erforderlich: Telefon: 015752713310 – WhatsApp – oder Email: info@die-fraenkische-schweiz.com. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Sonntag, 28.06.2020 um 14:00 Uhr

Alpine Genießertour – Ein echtes Schmankerl für Pottenstein-und Naturliebhaber! Herrliche Mittelgebirgslandschaft, steile An-und Abstiege, luftige Höhen, beeindruckende Felsformationen, markante Perspektiven und atemberaubende Aussichten auf das Felsenstädtchen Pottenstein zählen zu den Highlights dieser grandiosen Tour. Eine Einkehr rundet das „Genießer- Paket“ ab. Um diese Tour genießen zu können, sollte man über eine gewisse Ausdauer verfügen. Die „Alpine Genießertour“ ist ca. 7,5 km lang und dauert etwa 3 Stunden (reine Gehzeit) mit vier anspruchsvollen Steigungen. Gebühr: 5,00 EUR (Wanderung), Leitung: Steffi Ribold (zertifizierte Gäste-und Wanderführerin im Bundesverband der Gästeführer Deutschland e.V. und im Deutschen Wanderverband), Treffpunkt: Rathaus Pottenstein

