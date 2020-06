Terminverschiebung: „The Australian Pink Floyd Show“ in Bamberg

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

All That You Feel 2021

20.03.2020 / 20 Uhr / Brose Arena Bamberg

10.06.2020 / 20 Uhr / Brose Arena Bamberg

11.02.2021 / 20 Uhr / Brose Arena Bamberg

Aufgrund der aktuellen Veranstaltungsverbote von Großveranstaltungen kann die Deutschland-Tour 2020 von THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW nicht wie geplant im Juni stattfinden. Die Tour wurde aufgrund der behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Frühjahr bereits vom März in den Juni verlegt.

Jetzt stehen die neuen und finalen Termine fest: Die Tour findet vom 26. Januar bis 21. Februar 2021 statt, führt THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW unter dem Motto „All That You Feel“ durch insgesamt 20 Städte in Deutschland.

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW, die weltweit bekannteste und erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band, freut sich darauf, ihre Fans dann endlich 2021 mit ihrer dreizehnten großen Hallen-Produktion live zu begeistern. Das neue Programm unter dem Motto „All That You Feel“ präsentiert die größten Hits der Alben „Meddle“, „The Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“, „The Wall“ und weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd. Die herausragende Show ist eine perfekte Huldigung an die Herren Barrett, Waters, Gilmour, Wright und Mason.

Bereits gekaufte Tickets für die ursprünglichen Termine behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.