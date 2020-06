RathausReport der Stadt Erlangen vom 10. Juni 2020

Stadt eröffnet Fitnessparcours am „Dechsi“

Das städtische Amt für Sport und Gesundheitsförderung hat am Dechsendorfer Weiher einen Fitnessparcours errichten lassen. Er wird jetzt am Montag, 15. Juni, offiziell von Bürgermeister Jörg Volleth eröffnet. Um das sportliche Angebot rund um das Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher noch attraktiver zu gestalten und weiter auszubauen, wurde am Nord-Ost-Ufer ein Calisthenics-Fitnessparcours („Eigengewichtsübungen“) errichtet. Die „Fitnessanlage“ richtet sich an alle Bürge-rinnen und Bürger, die Kraft- und Fitnesstraining im Freien betreiben möchten. Zusätzlich kann die Koordination auf verschiedenen Balance-Trainingsgeräten geschult werden. Finanziell wurde das Vorhaben vom Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen e. V. unterstützt.

Neue Karte zu Grünen Lernorten in Erlangen

Letzten Freitag war „Weltumwelttag“. Das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen hat aus diesem Anlass eine neue Karte mit „Grünen Lernorten“ in der Hugenottenstadt veröffentlicht. An den Orten können Bürgerinnen und Bürger etwas über Umweltthemen lernen oder die Natur erleben. Gezeigt werden Lehrpfade, Landschaftsbestandteile mit Schautafeln, öffentliche Einrichtungen und Bildungsinitiativen (jeweils Öffnungszeiten beachten). An fast 40 Orten engagieren sich zahlreiche Bildungsträger über Erlangen verteilt für nachhaltige Entwicklung. Die Karte kann im Internet unter www.erlangen.de/umweltbildung heruntergeladen werden.

Für weitere Auskünfte oder Fragen steht Janina Baumbauer zur Verfügung (Telefon 09131 86- 2934, E-Mail janina.baumbauer@stadt.erlangen.de).

Gespräch über Energiewendekonzepte im vhs.digitalzeit-Angebot

Wie kann Klimaschutz gelingen? Wie sichere, umweltverträgliche Energieversorgung und eine zukunftsfähige neue Energiepolitik aussehen? Antworten auf diese und verwandte Fragen skizziert Daniel Bannasch, geschäftsführender Vorstand von MetropolSolar, einem Netzwerk zur Förderung erneuerbarer Energien, am Freitag, 12. Juni, ab 19:00 Uhr im aktuellen Online-Angebot der Volkshochschule (vhs) Erlangen. Seine These, alles Wichtige zur Energiewende passe auf einen Bierdeckel, diskutiert er im Anschluss an seinen Vortrag im Rahmen eines Webgesprächs mit dem Vorsitzenden des Vereins Energiewende-ERHlangen, Stefan Jessenberger. Moderiert wird das Gespräch von vhs-Direktor Markus Bassenhorst, der im Chat auch Zuschauerfragen entgegennimmt. Ausführlichere Infos zu diesem Angebot gibt es auf der vhs-Internetseite unter www.vhs-erlangen.de.

Sperrung Schronfeld/Sieglitzhofer Straße dauert länger

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, dauert die Vollsperrung Schronfeld/Einmündung Sieglitzhofer Straße länger. Der Bereich ist bis voraussichtlich Dienstag, 16. Juni, gesperrt.