Ganz Franken feiert den Tag der fränkischen Bratwurst am 25. Juli 2020

Dicke Grobe, dünne Feine, mit Majoran, mit Curry oder anderen Gewürzen, mit Wild- oder Lammfleisch, sogar eine vegetarische Version – beim Pegnitzer Bratwurstgipfel war stets Vielfalt Trumpf. Seit 2010 wurde jedes Jahr im Mai im Wiesweiherpark die Vielfalt der fränkischen Bratwurst zelebriert. Metzgereien aus allen drei fränkischen Regierungsbezirken brutzelten traditionelle Bratwürste und begeisterten viele Kunden mit ihren Kreativbratwürsten. Bis zu 20.000 Besucher wurden jeweils gezählt. Die Corona-bedingten Einschränkungen in diesem Jahr verhinderten, dass der Bratwurstgipfel in der gewohnten Form in Pegnitz stattfinden konnte.

Davon lassen sich aber die Organisatoren, der Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur, die Metzgereibetriebe und die drei fränkischen Handwerkskammern nicht ausbremsen und laden zu einer ganz neuen Form des Bratwurstgipfels ein: Wenn die Gäste nicht zum Gipfeltreffen kommen können, kommt der Gipfel zu den Verbrauchern. Der 25. Juli 2020 wird erstmals in ganz Franken als Tag der fränkischen Bratwurst gefeiert. Die Schirmherrschaft über das kulinarische Großereignis haben die Fürther Komödianten Waltraud und Mariechen übernommen.

Am 25. Juli bieten Metzgereifachbetriebe in Ober-, Mittel- und Unterfranken einen Tag lang Aktionen und Infos rund um die fränkische Bratwurst. Sie werden zeigen, dass die handwerkliche Herstellung dieser Spezialität für beste Qualität steht. Und es wird ein Fest der fränkischen Genussvielfalt sein. Denn jeder Franke liebt die Bratwurst, aber jeder liebt eine andere! An diesem Tag wird es Verkostungen, Aktionen für Kinder, Ideenwettbewerbe für Bratwurstrezepte, besondere Bratwurstkreationen und Gemeinschaftsaktionen der Metzger mit der Meisterbäckerei vor Ort oder heimischen Brauereien geben – der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Aber auch die Verbraucher sind gefordert: Bei einem Online-Voting können sie ihren Lieblingsmetzger bestimmen. Der erhält damit die Chance auf einen freien Startplatz beim nächsten Bratwurstgipfel in der aus Pegnitz gewohnten Form.

Betriebe, die beim Tag der Bratwurst mitmachen wollen, sollten sich bis zum 22. Juni anmelden.

Bitte Anmeldeformular und Fragebogen ausgefüllt an breitenfelder@bratwurstkultur.de schicken.

Bei Fragen Michael Breitenfelder unter 09241 723-13 anrufen.