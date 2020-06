Diakonie Bamberg-Forchheim bietet ab sofort Online-Beratung für Menschen in Notsituationen

Ab sofort können Hilfe- und Ratsuchende sich von den Berater-Teams der Kirchlichen Allgemeine Sozialen Arbeit KASA in Bamberg und Gräfenberg, des Hilfe- und Beratungszentrums in Forchheim sowie der Schuldner- und Insolvenzberatung in Bamberg online beraten lassen. Über diese neue Online-Beratung der Diakonie Bamberg-Forchheim können Betroffene einfach, sicher, kostenlos und auch – wenn gewünscht – anonym Fragen zu verschiedenen Hilfethemen stellen. Dabei informieren, beraten und unterstützen die Diakonie-Mitarbeitenden Hilfesuchende in sozial und persönlich bedingten Not- und Problemsituationen jeder Art. Wesentlicher Bestandteil sind Hilfsangebote für Menschen, die von Ausgrenzung und Armut betroffen sind. Auf der Webseite www.dwbf.de/kasa findet sich der Zugang sowie die genaue Erklärung, wie die Online-Beratung der Diakonie funktioniert.