Baustellenfahrplan der Linie 209 M Neunkirchen am Brand-Dormitz-Weiher sowie Haltestellen der Linie 224 ändern sich

Der Fahrplan der aus Anlass der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt von Dormitz neu gebildeten Zubringerlinie 209 M Neunkirchen am Brand-Dormitz-Weiher ändert sich zum Schulbeginn am 15. Juni 2020.

Grund sind erhöhte Fahrtzeitverluste auf der Strecke Steinbach – Dormitz/Weiher infolge der nun auf die gesamte Baustellenlänge ausgedehnten Geschwindigkeitsbeschränkung. Es hat sich bereits in den ersten Tagen der Betriebsaufnahme herausgestellt, dass dadurch Anschlüsse in Dormitz nicht sicher erreicht werden können.

Die Fahrtzeitverluste bei der Anfahrt der Linienbusse aus Steinbach können nur durch Aufhebung der Schleifenfahrt über die Ersatzhaltestelle Erleinhofer Str. in Dormitz ausgeglichen werden.

Diese wird daher zum 15. Juni 2020 aufgegeben. Alle Anschlüsse werden damit ab dem Ersatzhalt Raiffeisenstraße in Richtung Erlangen in der Hauptverkehrszeit im Viertelstundentakt, abwechselnd per Umstieg mit dem Midibus der Linie 209 M in Weiher und durchgehend mit dem Standardbus der Linie 209, aufrechterhalten:

Nach Neunkirchen am Brand ist ab Dormitz ein Halbstundentakt umstiegsfrei, nach Eschenau per Umstieg in Steinbach/Schwabachstr. gewährleistet, ab Weiher im Viertelstundentakt.

Fahrgäste aus Neunkirchen am Brand und Kleinsendelbach können mit der Midibus-Linie 209 M halbstündlich direkt bis Dormitz und Weiher fahren , ab Weiher ist dann auch für Fahrgäste aus Dormitz neben der Direktlinie 209 abwechselnd halbstündlich ein Umstieg nach Erlangen möglich.

Da auch Fahrzeiten geringfügig angepasst werden mussten, werden Fahrgäste der Linie 209 M (Midibus-Fahrplan) gebeten, sich neu an den Fahrplanaushängen, die rechtzeitig an den Haltestellen einzusehen sind, oder unter www.vgn.de – Fahrplanauskunft zu informieren.

Für die Fahrten der Linie 224 von bzw. nach Dormitz wird eine Ersatzhaltestelle am Edeka- Markteingerichtet. Die Haltestellen Raiffeisenstr. und Erleinhofer Str. entfallen für diese Linie ebenso wie der Halt um 7.06 Uhr in Rosenbach.