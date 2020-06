SpVgg Bayreuth: Johannes Golla verlängert, Sascha Marinkovic geht

Zwei weitere Personalien bei der SpVgg Bayreuth sind geklärt: Flügelspieler Johannes Golla, der seit 2017 für die Altstädter spielt, wird auch über den 30. Juni hinaus für den Verein spielen. Sascha Marinkovic wird sich hingegen im Sommer dem FC Schweinfurt 05 anschließen.

Marcel Rozgonyi, Sportlicher und Technischer Direkter bei den Gelb-Schwarzen, freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit Außenspieler Golla: „Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Johannes hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Team entwickelt.“

Golla blickt mit einem positiven Gefühl auf seine drei Jahre in Bayreuth zurück: „Der Verein hat sich super entwickelt. Ich fühle mich sehr wohl in Bayreuth und es macht einfach Spaß, mit den Jungs und den Fans im Rücken Fußball zu spielen. Deswegen möchte ich auch weiterhin zum Erfolg des Vereins beitragen“, so der 24-Jährige. Für die Altstädter stand er 79 Mal in der Regionalliga auf dem Platz (davon 15 Einsätze in der laufenden Saison), seit er 2017 vom FC Schweinfurt 05 in die Wagnerstadt gewechselt war.

Sascha Marinkovic wechselt nach Schweinfurt

Den umgekehrten Weg tritt Sascha Marinkovic an: Der 27-jährige Angreifer war vor der laufenden Spielzeit nach Bayreuth gewechselt und traf in 22 Einsätzen dreimal. „Wir danken Sascha für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Marcel Rozgonyi.