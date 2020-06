Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 09.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Unbekannter tobt sich an Fahrrad aus

BAMBERG. Zwischen Donnerstag, 04.06.2020, und Samstag, 06.06.2020, wurde in der Kantstraße ein vor einem Wohnanwesen abgestelltes schwarzes Zündapp-Fahrrad beschädigt. An dem Rad wurden beide Reifen zerstochen sowie das Vorderrad verbogen. Außerdem wurden der Sattelschutz sowie eine Blume vom Fahrradkorb und eine Schleife abgerissen. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100 Euro beziffert.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Pkw verkratzt

HALLSTADT. Unbekannte Täter verkratzten die hintere Beifahrertüre eines Pkw VW-Touran und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Das Fahrzeug stand am Montag, zwischen 17 und 18 Uhr, auf einem Parkplatz in der Biegenhofstraße. Wem sind verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

SCHEßLITZ. Eine 45-jährige Kundin ließ am Freitag, zwischen 11.30 Uhr 12 Uhr, beim Einkaufen im Rewe-Markt in der Ortsstraße „Brandäcker“ ihre Geldbörse kurze Zeit unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Dies nutzten unbekannte Täter und entwendeten die Geldbörse mit Bargeld. Der entleerte Geldbeutel wurde in den Briefkasten des Fundbüros geworfen. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310.

Radfahrer übersehen

FRENSDORF. Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt in die Reundorfer Straße übersah Sonntagmittag eine 32-jährige VW-Fahrerin einen 19-jährigen Rennrad-Fahrer. Der Radler stürzte beim leichten Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Kradfahrer auf Pkw gerutscht

ALTENDORF. Die Jurastraße befuhr Montagabend eine 45-jährige VW-Fahrerin und wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Ein nachfolgender 19-jähriger Zweirad-Fahrer erkannte dies und bremste deshalb sein Kraftrad ab. Dabei brach das Hinterrad des Krades aus und rutschte in den abbiegenden Pkw. Der Zweiradfahrer musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Pkw und am Krad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Zweirad musste abtransportiert werden.

Entgegen kommenden Pkw übersehen

STRAßGIECH. Am Ortseingang von Straßgiech wollte am Montagabend eine 49-jährige VW-Caddy-Fahrerin nach links in die Kirchgasse abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin einen entgegen kommenden 44-jährigen VW-Scirocco-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu. Gesamtsachschaden entstand in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Unfallflucht von Zeugin beobachtet

LITZENDORF. Ein zunächst unbekannter Mercedes-Fahrer stieß am Montag, gegen 7.45 Uhr, gegen die linke Fahrzeugseite eines in der Ortsstraße „Mühlwiesen“ geparkten roten Pkw VW-Polo. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin hatte die Unfallflucht beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Die Landkreispolizei Bamberg hat die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen.

Lkw-Fahrer verlor Eisenteil

BISCHBERG. Die Staatsstraße 2262 in Richtung Trosdorf befuhr am Montag, gegen 13.55 Uhr, eine 33-jährige VW-Fahrerin. Ein vor ihr fahrender Lkw mit Anhänger verlor ein Eisenteil. Dieses flog zunächst auf die Gegenfahrbahn und dort gegen einen Pkw Pkw Audi oder BMW. Danach flog das Eisenteil wieder zurück auf die Fahrbahn der VW-Fahrerin und schlug gegen den unteren Bereich der Stoßstange. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Auch das mehrfache Aufblinken und Aufblenden der VW-Fahrerin konnte den Lkw-Fahrer nicht zum Stehenbleiben veranlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Geparkten Pkw beschädigt

BAUNACH. Gegen die hintere linke Stoßstange eines grauen Pkw Opel-Omega stieß ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend im Örtleinsweg. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

FORCHHEIM. Am Montag fuhr gegen 14:00 Uhr ein etwa 15 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad gegen einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkten, schwarzen VW Passat. Bei dem Anstoß wurde die linke PKW-Seite, insbesondere Außenspiegel, Kotflügel und Stoßfänger, beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Der Junge, der in Begleitung eines weiteren Kindes war, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 09191/7090-0 bei der Polizeiinspektion Forchheim.

HEROLDSBACH. Zwischen dem 07.06.2020, 16:00 Uhr und dem 08.06.2020, 14:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer gegen einen Maschendrahtzaun in der Siedlerstraße in Oesdorf. Er verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro und entfernte sich hiernach unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 09191/7090-0 bei der Polizeiinspektion Forchheim.

Diebstähle

FORCHHEIM. Im Zeitraum 06.06.2020, 20:00 Uhr bis 07.06.2020, 15:00 Uhr hat vor der Gaststätte „Schlößla“ ein unbekannter Täter ein versperrtes, schwarz-grünes Mountainbike der Marke Trek entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.

Sonstiges

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Laut einer Mitteilung von Anwohnern sind in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Raiffeisenstraße mehrere Schüsse gefallen. Wer hierzu Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0.