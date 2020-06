Oberhaid: Neues Zuhause für zwei Sperlingskäuze am Sandhof

Am Dienstag, dem 16.06.2020 werden bei Oberhaid zwei Sperlingskäuze ausgewildert

Zwei verletzte Sperlingskäuze, die u.a. von der Greifvogelpflegestation in Stettfeld gesund gepflegt wurden, werden am Dienstag, dem 16.06.2020 am Sandhof bei Oberhaid wieder in die Freiheit entlassen. Vom Leiter der Greifvogelpflegestation Stettfeld, Günther Gabold, wurde dafür ein vielfältig strukturierter Bereich im Staatswald ausgewählt, der reich ist an Totholz und Höhlenbäumen. Die Bayerischen Staatsforsten freuen sich über die neuen Mitbewohner und hoffen, dass sie sich hier mit dem rauen Leben in der Wildnis schnell wieder zurechtfinden.