Die „Golftour mit dem Fahrrad“ ist in Bamberg angekommen

„Golf ist geil“ …

… besonders in Bamberg. Herr Dirk Beyer hat die 9 Loch Anlage im Hauptsmoorwald sichtlich genossen.Nach einer kurzen Begrüßung durch die Präsidentin und Stadträtin (BuB) Daniela Reinfelder und dem Vertreter des Stadtverbandes für Sport Herrn Stadtrat Heinz Kuntke und verschiednen Pressevertretern ging es auf die spannende Runde.

„Die Bahnen sind zwar teilweise schmal, aber sehr anspruchsvoll und es macht mir riesigen Spaß diesen Platz zu spielen“, so Dirk Beyer. „Das Wetter hat uns Gott sei Dank nicht im Stich gelassen und so konnten tatsächlich auch das eine oder andere Par von Herrn Beyer oder auch mir gespielt werden“, so Daniela Reinfelder. Es ist bewundernswert erst 9 oder 18 Loch Golf zu spielen und danach noch zwischen 80 und teilweise 124 km Rad zu fahren. Dirk Beyer trifft überall auf Erstaunen, wenn er mit dem Fahrrad und dem Anhänger auf den Golfplätzen auftaucht. „Es macht einfach Laune die Strecke von Schleswig Holstein bis München zu erradeln und morgens auf den verschiedensten Plätzen zu spielen,“ so Herr Beyer. Heute wird die Herausforderung auf dem Rad bei angekündigten Regen wohl noch kommen. Dafür wird zum Abschluss beim Soccergolf in München wohl die Sonne scheinen.